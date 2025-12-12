Slušaj vest

Spektakl mora da ide dalje — čak i kada vam noga izda usred nastupa. Najbolje to zna Bed Bani, koji je tokom koncerta u sredu u Meksiku doživeo nezgodan pad na sceni.

U snimcima koje su obožavaoci podelili na društvenim mrežama vidi se kako pevač, rođen kao Benito Antonio Martinez Okasio, prelazi na drugu stranu bine dok izvodi svoju numeru „Efecto“, kada se iznenada oklizne i sruši unazad, pravo na zadnjicu.

Umesto da paniči, Bed Bani ostaje da sedi nekoliko trenutaka, verovatno prikupljajući snagu i sabirajući utiske, dok publika neumorno peva hit zajedno s njim. Nakon kratke pauze, pevač ustaje, nastavlja izvođenje pesme i zahvaljuje fanovima na podršci i energiji.

Ovaj maleni peh događa se svega dva meseca pre nego što će Bad Bani zakoračiti na mnogo ozbiljniju binu — poluvreme Superboula LX, gde je najavljen kao centralni izvođač.

Bed Bani nastup na sceni
Bed Bani nastup na sceni Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Vest o tome objavljena je u septembru, i to nakon što je pevač ranije otvoreno govorio da neće nastupati u Sjedinjenim Državama tokom svoje aktuelne turneje Debi Tirar Mas Fotos, zbog bojazni da bi prisustvo njegovih fanova moglo da privuče ICE racije.

