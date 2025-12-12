Slušaj vest

Generalni direktor Evrovizije Martin Grin se oglasio nakon što su četiri zemlje odlučile da sepovuku sa takmičenja zbog učešća Izraela.

Grin je naglasio da razume snažne emocije izazvane situacijom na Bliskom istoku, ali je naglasio da Evrovizija mora biti vođena jasnim pravilima.

Generalni direktor Evrovizije Martin Grin Foto: TOBIAS STEINMAURER / AFP / Profimedia

„Niko ne može ostati ravnodušan prema onome što smo videli na Bliskom istoku poslednjih godina. Jedini način da Evrovizija nastavi da okuplja ljude jeste ako se pre svega vodimo našim pravilima“, rekao je Grin.

Dodao je da će svi emiteri koji emituju Evroviziju poštovati pravila i da će EBU osuditi svaku zloupotrebu ili kršenje pravila.

Grin je takođe izrazio poštovanje prema zemljama koje su se povukle — Irskoj, Holandiji, Sloveniji i Španiji — i naglasio da će saradnja sa njima nastaviti da bude prijateljska.

Međutim, održavanje Evrovizije 2026. godine nije pod znakom pitanja. Takmičenje će se održati, a Izraelu je dodeljena dozvola da učestvuje u Beču, uz delimično izmenjena pravila kako bi se izbegle buduće kontroverze. Promene uključuju veći uticaj žirija i ograničavanje glasa publike.

Zemlje koje bojkotuju Evroviziju 2026 zbog učešća Izraela Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Portugalija ostaje u neizvesnosti, a neki izvođači odbijaju da nastupe ako pobede na nacionalnom takmičenju.

Na kraju, Martin Grin je rekao da muzika i dalje ima moć da ujedini ljude:

„Muzika i dalje može da premosti razlike i ujedini ljude.“

