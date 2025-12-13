Slušaj vest

U svom prazničnom specijalu "With Love, Meghan: Holiday Celebration", Megan pokazuje kako jednostavnost i profinjenost mogu stvoriti toplu, elegantnu atmosferu u domu. Emisija je puna klasične praznične inspiracije - od girlandi na prozorima do diskretnih ukrasa koji unose čaroliju u svaki kutak.

Iako su Megan Markl godinama ismevali zbog njenog minimalističkog stila, lifestyle projekata i medijske slike koja je prati, sada mnogi priželjkuju baš jelku uređenu u njenom prepoznatljivom, elegantnom tonu.

Megan Markl u prazničnom specijalu svog serijala na Netfliksu
Megan Markl u prazničnom specijalu svog serijala na Netfliksu Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Okićena zlatnim detaljima, izgleda jednostavno, ali dovoljno upečatljivo da dominira prostorijom. Megan počinje dekorisanje trikom koji pojačava efekat svetla: lampice provlači od zadnje strane ka napred, tako da svaka grana završitoplim sjajem na vrhu. Ovo osvetljenje daje jelci dubinu i ispunjava sobu prijatnom prazničnom toplinom.

U dekorisanju se drži meke, tople palete zlatnih tonova. Kombinuje diskretne kuglice i metalne detalje koji reflektuju svetlost i stvaraju luksuzan, ali nenametljiv sjaj.

Zlatni ukrasi posebno dolaze do izražaja na tamnozelenim granama, deluju nostalgično, elegantno i nikada kičasto. Rezultat je savršena ravnoteža glamura i topline, klasična božićna estetika u modernijem, minimalističkom izdanju.

Stil je lako postići: omotajte jelku lampicama toplog tona, dodajte zlatne ukrase različitih tekstura i rasporedite ih tako da jelka izgleda bogato, ali ne pretrpano. Megan pokazuje da je ponekad upravo jednostavnost najlepša praznična dekoracija.

