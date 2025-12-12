Slušaj vest

Dom koji je Dženifer Lopez delila s Benom Aflekom na Beverli hilsu je bio među najlepšim kućama tog kraja, a bivši par je za ovu velelepnu vilu izdvojio čak 60,9 miliona dolara. Zato ne iznenađuje što je i novogodišnja dekoracija zračila luksuzom i otmenošću, kao i što su ukrasi odgovarali njenoj bezvremenosti i prestižu.

Džej Lo svake godine otkrije fanovima kako je sredila svoj dom za Novu godinu i Božić, a pre dve godine je pokazala jednu od najlepših jelki koje smo videli kod slavnih. Latino diva se tada opredelila za čistu klasiku, pa je način na koji je ukrasila novogodišnju jelku te 2023. nešto što uvek može da se iskoristi.

1/3 Vidi galeriju Dženifer Lopez Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Dženifer je vrlo visoko i bogato drvo ukrasila ukrasima isključivo zlatnim ukrasima, što definitivno nije često slučaj, ali efekat je fenomenalan. Dok svi mahom teže raznobojnoj dekoraciji, Džej Lo se opredelila za antitrend i držala isključivo jedne boje i, čak, jedne nijanse, ali je pronašla fenomenalan način da jelka ne izgleda monotono.

Birala je kugle različitih oblika i tekstura, sjajne, mat i sa šljokicama, zatim poneki cvet, grozd, kao i sitne novogodišnje lampice identične zlatne boje.

Njena jelka tada nije imala nijednu boju osim zlatne, ali kada je ona tako moćna i upečatljiva, zašto tražiti alternativu?

