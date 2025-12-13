Slušaj vest

U septembru je Nikol Kidmanobjavila da se razvodi od supruga Kita Urbana, pozivajući se na "nepremostive razlike". Izvori bliski paru tvrde da je odluka pala uz burne porodične rasprave. Zajedno su odgajali dve ćerke, Sandej i Fejt, a po uslovima razvoda starateljstvo će većinski pripasti glumici. Nikol će sa devojčicama provoditi 306 dana godišnje, dok će Kitu pripasti preostalih 59.

Uprkos svemu, poslednjih meseci Nikol Kidman se pojavljuje na crvenim tepisima nasmejana i blistava, što mnogi tumače kao dokaz da ju je razvod možda i rasteretio. Priče o problemima u braku počele su da kruže još pre godinu i po dana. Navodno je muzičaru sve više smetao prenatrpan glumičin raspored. Dok porodica živi u Australiji, ona većinu vremena provodi u SAD na snimanjima, što je, kako se priča, izazivalo sve dublje nesuglasice.

Takođe su kolale glasine da je Kit Urban utehu tražio na pogrešnim mestima, i to u naručju mlade gitaristkinje iz sopstvenog benda. Najteži udarac za Nikol, međutim, nije došao od medijskih priča, već od činjenice da od supruga nije dobila podršku u trenutku kada joj je 2024. preminula majka. To joj, tvrde izvori, nikada nije oprostila.

Pomoć stigla od dece iz prvog braka

Među onima koji su najglasnije podržali razvod našli su se njeni stariji usvojeni sin i ćerka, Izabela i Konor, koje je Nikol usvojila dok je bila u braku sa Tomom Kruzom. Nakon razvoda od Kruza ostali su da žive sa ocem i, pod njegovim uticajem, priklonili se sajentologiji. Zbog toga je odnos između Nikol i dece godinama bio hladan, gotovo nepostojeći.

Tek nedavne porodične tragedije približile su ih ponovo. Izabela i Konor pružili su majci najveću podršku nakon smrti bake, a ta neočekivana bliskost pomogla joj je da se što pre psihički oporavi.

Upravo zato nije iznenađenje što su, prema navodima izvora, Izabela i Konor "oduševljeni" vestima o razvodu. Nikada nisu krili da im Kit nije bio po volji, pre svega zato što su njegove stare zavisnosti navodno pretvarale život njihove majke u "pravi pakao".

Kada su se Nikol i Kit upoznali 2005. godine, muzičar se borio sa teškom zavisnošću od alkohola i psihoaktivnih supstanci. Zbog ljubavi prema Nikol, zakleo se da će započeti novu životnu fazu, a ona mu je, prema pisanjima medija, obećala finansijski podsticaj za svaku godinu "čistoće".

Ipak, potpuni oporavak nije došao odmah. Ubrzo nakon medenog meseca Kit je ponovo završio na odvikavanju. Prava stabilnost nastupila je tek posle rođenja njihovih ćerki. Sada, po završetku braka, Nikol navodno planira da mu isplati 10 miliona dolara, koliko se nakupilo na njegovom simboličnom "računu trezvenosti".

Glas podrške i hrabar potez

Konačnu odluku da se razvede, tvrde izvori, Nikol je donela uz pomoć ćerke Izabele, sa kojom je provela gotovo celo leto 2025. u Londonu. Izabela nikada nije razumela šta je Nikol videla u Kitu i oduvek je smatrala da joj je brak više odmogao nego doneo sreće. Podnošenje papira za razvod glumici nije teško palo, više ju je plašila pomisao da će svoje porodične probleme morati da iznese pred javnost.

A da nevolja nikad ne ide sama, pokazuje i komentar njenog bivšeg supruga Toma Kruza, koji je, prema navodima medija, situaciju prokomentarisao rečima da je sve to "karma". Dodao je i da je Nikol "predugo glumila sreću pored muškarca koji joj uopšte ne odgovara". Ove reči nisu joj prijale, ali nisu je ni iznenadile.

