Britanski kralj Čarls izneće neka od svojih iskustava sa rakom u video-poruci koja će biti emitovana na britanskoj televiziji u petak uveče, saopštila je Bakingemska palata.

Palata je navela da će Čarls, koji ima 77 godina, "naglasiti važnost programa skrininga na rak koji omogućavaju rano postavljanje dijagnoze i osvrnuti se na sopstveni put oporavka".

U galeriji pogledajte fotografije kralja Čarlsa:

Dijagnoza i tok lečenja

Britanski monarh otkrio je u februaru 2024. godine da mu je dijagnostikovan rak. Otkriven je nakon što je prethodnog meseca bio podvrgnut korektivnom zahvatu zbog uvećane prostate, navela je palata. Kraljevski izvor tada je za CNN rekao da otkriveni oblik raka nije bio rak prostate, ali nije pružio dodatne detalje.

Čarls se nakratko povukao iz javnih dužnosti dok je započinjao nedeljne ambulantne tretmane, iako je nastavio da obavlja državničke obaveze. Od tada se vratio užurbanom rasporedu događaja i međunarodnih poseta.

Povratak javnim dužnostima

Kralj Čarls u Vatikanu Foto: ANGELO CARCONI/ANSA

Njegovo prvo zvanično angažovanje posle dijagnoze bilo je u aprilu prošle godine, kada je posetio Univerzitetski koledž bolnicu – Makmilan centar za rak u Londonu, gde se sastao sa pacijentima i medicinskim osobljem. Kraljeva poseta usledila je nakon objave da je postao novi pokrovitelj organizacije Cancer Research UK. Takođe je već skoro tri decenije pokrovitelj organizacije Macmillan Cancer Support.

Predstojeća poruka u okviru kampanje

Njegova poruka u petak, snimljena krajem novembra u Klerens Hausu, deo je kampanje Stand Up To Cancer 2025, zajedničkog projekta Cancer Research UK i britanskog emitera Channel 4. Poruka će biti emitovana na toj televizijskoj mreži u 20 časova po lokalnom vremenu (15 časova po istočnom vremenu u SAD), a potom će biti postavljena i na Jutjub kanal kraljevske porodice.

