Novi Netflixov dokumentarac o Paf Dediju, pod nazivom "Sean Combs: The Reckoning", donosi materijal iz njegovog privatnog života za koji se tvrdi da nikada nije bio namenjen javnosti.Snimci prikazuju repera u stanju napetosti dok reaguje na sve teže optužbe, pa se sada postavlja ključno pitanje: kako je ovakav materijal završio kod Netflixa?

Na jednom od kadrova vidi se kako Didi telefonom žestoko napada svoje advokate, dok ga komentatori opisuju kao „ranjenu životinju koje zna da se lov približava“. Deluje da koristi svaki kontakt i uticaj kako bi zbunio nadležne organe i uklonio tragove.

Reakcije porodice i sadržaj spornog snimka

Nakon premijere dokumentarca, oglasila se i Didijeva majka, progovarajući o teškim porodičnim tragedijama i navodnom incidentu između nje i sina.

Na snimku se čuje i njegov komentar: „Gubimo,“ izgovoren u hotelskoj sobi dok poseže za telefonom da pozove „nekog ko će raditi s nama, ko se bavio najprljavijim poslovima“.

Ovaj trenutak zabeležen je na kameri koju je u sobu uneo sam Didi, ne sluteći da će interesantan kadar, samo godinu dana kasnije, postati centralni deo dokumentarca koji forenzički raščlanjuje optužbe protiv njega - od silovanja, preko trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije, do zlostavljanja i lažnog zatvaranja.

Hapšenje i presuda

Paf Dedi Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Da li je kasnije zaista uspeo da pronađe osobu koju je tražio, više nije ni važno - samo četiri dana posle snimanja, Didi je uhapšen. Optužbe su finalizovane presudom iz oktobra 2025, kojom je osuđen na 50 meseci zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Oslobođen je dela optužbi koje su uključivale prinudu, prevaru i udruživanje radi ostvarivanja koristi, ali je proglašen krivim za dva krivična dela prevoza u svrhu uključivanja u prostituciju.

Nedugo zatim, Netflix je objavio „Sean Combs: The Reckoning“, a kao izvršni producent potpisan je njegov dugogodišnji rival 50 Cent.

Optužbe na račun Netflixa i pitanje autentičnosti materijala

Tim reperovih advokata brzo je reagovao, ocenjujući serijal kao „sramotan udarac“. Putem portparola, Šon Kombs naveo je da je materijal - uključujući privatne trenutke, nedovršene radne snimke i razgovore koji se tiču pravne strategije - pribavljen protivzakonito.

Kombs tvrdi da je Netflix koristio „ukradeni materijal koji nikada nije bio ovlašćen za objavljivanje“, dodajući: „Ništa od ovoga nije dobijeno od Šona Kombsa ili njegovog tima, i uključivanje podiže veoma ozbiljna pitanja o tome kako je ovaj materijal pristupljen i zašto je Netflix odlučio da ga iskoristi.“

Netflix je uzvratio saopštenjem da je sve „pravno pribavljeno“, odbacujući ideju da je serijal osveta ili napadačka kampanja.

Da li je snimak ukraden ili potiče iznutra?

Kombs je u svojoj izjavi naglasio da Netflix i direktor Ted Sandaros odlično znaju da je on godinama snimao svoj život, još od 19. godine, kako bi jednog dana ispričao svoju priču onako kako želi. Smatra nepravednim i protivzakonitim to što je platforma prisvojila njegov privatni arhiv.

Dokumentarac i njegovi autori, među kojima je i rediteljka Aleksandra Stejplton, gostovali su u emisiji Good Morning America, ali su izbegli konkretan odgovor na pitanje kako su tačno došli do snimaka. Stapleton je ponovila samo da je materijal „dobijen potpuno legalno“.

Iako je jasno da je neko stajao iza kamere, identitet snimatelja ostaje nepoznat - što i nije iznenađujuće, imajući u vidu težinu optužbi u dokumentarcu, uključujući i insinuacije o umešanosti u ubistvo (Kombs je više puta negirao povezanost sa ubistvom Tupaka Šakura 1996. godine).

Teorija o neplaćenom snimatelju

Paf Dedi, 50 Cent Foto: AP/Andy Kropa, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Istovremeno, pojavile su se i spekulacije da snimak možda nije ukraden, već potiče od nezadovoljnog snimatelja. Kolumnista Rob Šuter u svom Substack blogu tvrdi da mu je izvor rekao da Didi nikada nije isplatio osobu koja je godinama dokumentovala njegov život.

„Didi nikada nije platio snimatelju,“ piše Šuter. „Ni cent. I nikada nisu imali potpisan ugovor.“

On dalje navodi da je takvo ponašanje tipično za Kombsa: navodno je uvek imao fotografe i video ekipe oko sebe, ali je izbegavao formalne ugovore zbog štedljivosti i neurednosti kada je reč o papirologiji.

