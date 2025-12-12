da li je prepoznajete?

Poznata američka glumica Šeli Duval, koja je stekla svetsku slavu ulogom u horor filmu "Isijavanje", preminula je prošle godine u 75. godini.

Rani uspon i prepoznatljiv izgled

Duvalova je prvi put privukla pažnju 1977. godine filmom "Tri žene". Njena specifična pojava - izrazito krupne oči i neuobičajeno vitka figura, donela joj je potom i ulogu Olive u filmskoj adaptaciji crtanog filma "Popaj".

Slava koju je obeležilo "Isijavanje"

Najveći domet ostvarila je kao Vendi Torans u kultnom hororu "Isijavanje". U izolovanom hotelu "Overluk" njen lik se suočava sa partnerovim padom u ludilo, dok je sama glumica bila izložena veoma intenzivnom režiranju Stenlija Kjubrika, što je ozbiljno testiralo njene psihičke granice. Ipak, njena posvećenost ulozi bila je očigledna i nezaboravna.

Povlačenje iz javnog života i borba sa bolešću

Tokom devedesetih, Šeli Duval se udaljila od Holivuda i okrenula mirnijem, povučenom životu o kome se dugo malo znalo. Tek 2016. otkrila je da se godinama borila sa mentalnim problemima. U gostovanju kod dr Fila iskreno je priznala: "Jako sam bolesna, treba mi pomoć."

Njena ispovest šokirala je javnost, a kasnije je potvrđeno da pati od šizoafektivnog poremećaja - stanja koje kombinuje simptome šizofrenije i poremećaja raspoloženja. To je značilo da su halucinacije, zablude, dezorganizovano mišljenje i nagle promene raspoloženja bili deo njene svakodnevice.

Poslednji profesionalni angažman

Duvalova se nakratko vratila glumi godinu dana pre smrti, u horor filmu "The Forest Hills" iz 2023. godine. Režiser i scenarista pružio joj je priliku da još jednom pokaže svoje jedinstvene glumačke sposobnosti i da se oprosti od publike u žanru kojim je ostavila neizbrisiv trag.

Smrt i poslednji dani

Šeli Duval preminula je 11. jula 2024. godine, mirno u snu, a njen dugogodišnji partner naveo je da je smrt bila posledica komplikacija izazvanih dijabetesom.

Poslednje godine provela je u Teksasu, u kući prepunoj nagomilanih stvari i otpada. Ispred kuće i u automobilu nalazile su se gomile kutija, predmeta i đubreta, jer je godinama skladištila sve što je mogla.

