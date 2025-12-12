Slušaj vest

Branimir Džoni Štulić ostao je upamćen kao jedna od najautentičnijih ličnosti muzičke i kulturne scene nekadašnje Jugoslavije. Kao autor, pevač, gitarista i pesnik, svojim tekstovima i melodijama obeležio je generacije koje su stasavale uz njegove pesme, ali i one koje su tek kasnije otkrivale njegov rad. Mnogi njegovi hitovi i danas žive jednako snažno kao u vreme kada su nastali.

Uspon Azre i novog talasa

U galeriji pogledajte fotografije Branimira Džonija Štulića:

1/6 Vidi galeriju Branimir Džoni Štulić Foto: Printscreen/Youtube

Štulić je 1977. godine osnovao čuveni zagrebački rok sastav Azra, koji će ubrzo postati jedan od stubova novog talasa osamdesetih godina. Direktni tekstovi, energična svirka i Džonijeva prepoznatljiva poetika napravili su od Azre bend koji je ostavio neizbrisiv trag na rok sceni bivše Jugoslavije.

Tokom svoje najaktivnije faze, Azra je objavila više albuma koji se i danas smatraju neprolaznim klasicima. Štulićeve pesme nosile su i dozu društvenog komentara, što ga je dodatno izdvojilo kao jedinstven glas tadašnje mladosti.

Život pre i posle Azre

Džoni Štulić rođen je 11. aprila 1953. godine u Skoplju. Još kao tinejdžer počeo je da svira gitaru i piše pesme, spajajući uticaje zapadnog roka, narodnih melodija i sopstvenog poetskog pristupa. Nakon raspada Azre, povukao se iz javnosti i odselio u Holandiju, gde živi već godinama. Nastavio je da stvara, ali daleko od reflektora, birajući samotniji i nezavisniji put. Uprkos tome, njegovo ime ostalo je sinonim za autentičnost, hrabrost i umetničku slobodu.

Povratak na digitalnu scenu

Nakon dužeg perioda tišine, Štulić je iznenadio javnost time što je ponovo počeo da objavljuje muziku na svom YouTube kanalu. Među novim izdanjima našao se i rimejk pesme "Bez mene", koji je izazvao veliki talas oduševljenja kod fanova širom regiona. Njegov povratak na internet mnogi su doživeli kao poseban trenutak - novi prostor u kojem legendarni roker ponovo dolazi do publike koja ga prati decenijama, ali i do mlađih slušalaca koji ga tek otkrivaju.

Uticaj koji ne bledi

Iako je često birao život van javne scene, Štulićev opus i danas ima ogroman značaj. Njegova muzika i poezija ostaju temelj rok kulture ovih prostora, a uticaj koji je ostavio oseća se i među novim generacijama umetnika i slušalaca. Branimir Džoni Štulić tako i dalje ostaje ne samo muzička legenda, već i trajni simbol slobodnog stvaralaštva.

Pogledajte video: Napadač Partizana zapevao Džonija Štulića u folk fazonu