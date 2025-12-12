Slušaj vest

U svom televizijskom obraćanju, kralj Čarls je poručio da bi njegova terapija protiv raka mogla biti skraćena tokom naredne godine, ističući da je to rezultat pravovremene dijagnoze i doslednog lečenja.

Kralj je naglasio da njegova „dobra vest“ dolazi zahvaljujući „ranom otkrivanju, efikasnoj intervenciji i pridržavanju lekarskih saveta“. Dodao je i da je ova prekretnica „i lični blagoslov, ali i svedočanstvo o izvanrednom napretku u lečenju raka u poslednjih nekoliko godina“ - poruka koja bi, prema njegovim rečima, mogla biti ohrabrenje za „50% nas koji ćemo u nekom trenutku života biti dijagnostikovani s ovom bolešću“.

Put lečenja i povratak javnim dužnostima

Kralj Čarls III na klimatskom samitu COP30 Foto: Henry Nicholls-AFP/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Čarls je u februaru 2024. obelodanio da mu je otkriven rak i da je započeo terapijama. Nakon objave, povukao se iz javnih aktivnosti, ali je nastavio sa formalnim obavezama šefa države iza zatvorenih vrata palate. Već u aprilu iste godine pojavio se ponovo u javnosti, zajedno sa kraljicom, prilikom posete "Macmillan Cancer Centre" u Univerzitetskoj bolnici u centru Londona, gde je sa jednim pacijentom razgovarao o svom „šoku“ nakon dobijene dijagnoze.

Prošlog decembra izvori su potvrdili da će terapije biti nastavljene i u 2025. godini i da se sve odvija u „pozitivnom pravcu“. Vrstu raka nije želeo da otkrije, a kako navodi palata, delimično i zato što ne želi da se određeni tip bolesti izdigne iznad drugih.

Poruka upućena javnosti u okviru kampanje "Stand Up To Cancer"

Kraljeva poruka emitovana je u petak u 20 časova, kao deo kampanje Stand Up To Cancer, zajedničkog projekta organizacije Cancer Research UK i televizije Channel 4. U ohrabrivanju građana da se na vreme odazovu skriningu, Čarls je poručio: „Znam iz sopstvenog iskustva da dijagnoza raka može da vas preplavi emocijama.“

Istakao je važnost pravovremenog otkrivanja, rekavši da rano prepoznavanje bolesti može „dati neprocenjivo vreme medicinskim timovima - a pacijentima dragoceni dar nade“. Kralj je posebno naglasio da „najmanje devet miliona ljudi u našoj zemlji nije ažurirano u vezi sa dostupnim skriningom za rak“, upozorivši da je to „najmanje devet miliona propuštenih prilika za ranu dijagnozu“.

Naveo je i konkretan primer: kod raka debelog creva, rana faza bolesti znači da „oko devet od deset ljudi preživi najmanje pet godina“, dok kasna dijagnoza smanjuje taj broj „na samo jednog od deset“.

O skriningu, neprijatnosti i važnosti pregleda

Kralj Čarls je priznao da ljudi često izbegavaju skrining zato što se pribojavaju da bi pregledi mogli biti neprijatni ili neugodni. Ipak, dodao je da su oni koji se na njih odazovu kasnije „zadovoljni što su učestvovali“, ističući da je „par trenutaka male neugodnosti mali trošak za sigurnost koju većina ljudi dobija“. Objasnio je da skrining ili donosi olakšanje kada dalja ispitivanja nisu potrebna, ili otkriva bolest dovoljno rano da blagovremena intervencija može spasiti život.

Zahvalnost medicinskim radnicima i apel za novu godinu

U svom obraćanju, monarh je uputio „najiskreniju zahvalnost“ lekarima, medicinskim sestrama, istraživačima i volonterima koji rade u dijagnostici i lečenju raka. Podsetio je i na snagu međuljudske podrške, ponovivši da „najmračniji trenuci bolesti mogu biti osvetljeni najvećom saosećajnošću“, ali da „saosećajnost mora biti praćena delovanjem“.

Pozvao je javnost da, ulazeći u novu godinu, donese odluku da se odazove skriningu, poručivši: „Vaš život — ili život nekoga koga volite — može od toga zavisiti.“

