Glumac Piter Grin (60), najpoznatiji po ulogama u filmovima "Maska" i "Petparačke priče", pronađen je mrtav u svom stanu na Lauer Ist Sajdu u Njujorku u petak poslepodne, potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer za The NY Post. Uzrok smrti još uvek nije potvrđen.

- Bio je sjajan tip. Zaista jedan od velikih glumaca naše generacije. Srce mu je bilo veliko. Nedostajaće mi. Bio je sjajan prijatelj - rekao je njegov agent Greg Edvard.

Piter Grin
Foto: Newscom / Newscom / Profimedia

Grin je zablistao kao sporedni glumac tokom 90-ih u brojnim filmovima. Najviše je upamćen kao sadistički policajac Zed, koji muči Brusa Vilisa i Vinga Rejmsa u "Petparačkim pričama" Kventina Tarantina, te kao glavni negativac u SF komediji "Maska" nasuprot Džimu Keriju.

Pojavio se i u krimi-klasiku "Dežurni krivci" i nizu nezavisnih produkcija. Krajem 90-ih i tokom 2000-ih imao je ozbiljnih problema s drogom, zbog čega je gubio angažmane i završavao na rehabilitacijama. Poslednjih godina glumio je uglavnom u serijama i manje poznatim filmovima, a upravo je trebalo da snima film s Mikijem Rurkom.

