Glumica Iva Manojlović proslavila je sinoć 35. rođendan. Iva, koja je, inače, sestra glumice Bojane Stefanović, organizovala je intimnu žurku, a detalji sa žurke dospeli su odmah na društvene mreže.

Među gostima je bila i Sloboda Mićalović, koja je zabeležila niz momenata sa slavlja.

Pokazala je svima kako izgleda slavljenica, a Iva je ovog puta zablistala u ljubičastom korsetu, ističući dekolte.

Videli smo i tortu na dva sprata, a u jednom trenutku Sloboda je usnimila i koleginicu Milenu Radulović.

Milena Radulović na rođendanu Ive Manojlović Foto: Printscreen/ Instagram/ iivkama

Milena je bila najveselija, pa nije skidala osmeh sa lica.

Ćerka Slobode Mićalović debitovala na filmu

Podsetimo, Vera Ćetković, ćerka Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića, nedavno je imala debi na filmskom platnu.

Vera je otkrila kako se snašla na setu filma "Hajduk u Beogradu", ali i od koga je imala najveću podršku.

- Bilo je nestvarno i nezaboravno iskustvo. Nisam još uvek sigurna u to da li ću se baviti glumom. Bilo je malo teže na setu, ali snašli smo se uz pomoć kolega. Imam tremu, ali sam sigurna i nadam se da će se svima svideti. Svi su došli da nas podrže, mama i tetke - rekla je Vera za Blic uoči premijere.

