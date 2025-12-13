Slušaj vest

Evrovizijska drama zbog učešća Izraela dogodine na takmičenju se nastavlja. Nakon što je pobednik Evrovizije 2024. Nemo u četvrtak objavio da vraća pobednički trofej Evropskoj radiodifuznoj uniji, na isto se odvažio još jedan pobednik Evrovizije.

Irski pevač Čarli Mekgetigan, koji je zajedno s Polom Haringtonom pobedio 1994. godine, na društvenim mrežama je objavio da će i on vratiti trofej.

Kako je otkrio u videu koji kruži društvenim mrežama, odlučio je da to uradi po uzoru na Nema.

"On se učinio kao iskrena i vrlo inteligentna osoba i izneo je dobro svoj slučaj, i kao podrška odlučio sam da vratim svoj trofej", izjavio je Mekgetigan, čija se zemlja takođe povukla s takmičenja, dodavši kako mora da potraži šta su im uručili tokom pobede, pa kada pronađe, poslaće EBU-u.

Mekgetigan je bio među nekadašnjim evrovizijskim izvođačima koji su u maju potpisali otvoreno pismo EBU-u zatraživši isključivanje Izraela iz takmičenja zbog korišćenja istog u političke svrhe. Njegov kolega Pol Harington je još prošle nedelje reagovao na povlačenje Irske i još tada tri zemlje s Evrovizije, naglašavajući da će odluka imati značajan uticaj.

"Ovo je velika stvar za sve koje Evrovizija dotiče", rekao je Harington za RTÉ. "Već smo bili van takmičenja, nismo se kvalifikovali i slično. Gledajte, bilo je problema i pre - bilo je bojkota i povlačenja još pre mnogo godina, čak i vezanih za sistem glasanja. Ovo će imati uticaj."

Foto: Isabelle Ouvrard / imago stock&people / Profimedia

Sve je počelo 4. decembra, kada je EBU dozvolila učešće Izraelu uprkos kontroverzama. Na Skupštini u Ženevi, članice EBU-a nisu ni došle do glasanja o isključenju Izraela, čime su mu otvorile put prema nastupu u Beču 2026. Umesto toga, velikom većinom podržan je paket novih pravila koji bi trebao da spreči manipulaciju glasovima, prekomerno političko lobiranje i uticaj trećih strana na glasanje.

Nezadovoljne time da se čak nije ni došlo do glasanja, već se ovim putem ostavio Izrael, četiri zemlje - Irska, Holandija, Slovenija i Španija su se povukle, a naknadno im se pridružio i Island.

