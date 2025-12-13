Slušaj vest

Bredli Kuper bio je u centru pažnje na crvenom tepihu, ali ovoga puta ne zbog nove uloge ili modne kombinacije, već zbog vidljive povrede na nosu.

Slavni glumac pojavio se na večeri posvećenoj svom najnovijem projektu, a fotografije s događaja brzo su podstakle znatiželju javnosti.

Iako su mnogi primetili crvenilo i ogrebotinu na njegovom nosu, zasad nije poznato kako je Kuper zadobio povredu. Glumac se o tome nije oglašavao, a ni njegovi predstavnici nisu otkrili dodatne detalje.

Uprkos tome, povreda ga očito nije omela – Kuper je sve vreme bio dobro raspoložen, nasmejan i opušten pred objektivima fotografa.

Na događaju je plenio pažnju elegantnim izdanjem, potvrdivši još jednom status holivudske zvezde.

I dok obožavatelji nagađaju šta se točno dogodilo, jedno je sigurno – Bredli Kuper ni s manjom povredom nije izgubio svoj šarm, a veče posvećeno njegovom radu proteklo je u izvrsnom raspoloženju.

U poslednje vreme njegovo lice tema je društvenih mreža. Brojni fanovi tvrde da se jako promenio.

"Iskreno, nisam ga ni prepoznao'', "Neko je rekao da sad izgleda kao Čarli Šin – i sad to više ne mogu da izbacim iz glave", "Lik izgleda kao trećeplasirani na takmičenju dvojnika Bredlija Kupera", "Oči su mu prazne, nema emocija", bili su samo neki od komentara.

