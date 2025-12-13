Slušaj vest

Dve godine nakon tragične smrti Metjua Perija, njegove kolege iz kultne serije "Prijatelji" još jednom su pokazale koliko je njihova povezanost snažna i van malih ekrana. Glumci su se udružili u dobrotvornoj inicijativi kojom čuvaju uspomenu na Perija, ali i nastavljaju njegovu misiju pomaganja drugima.

Umetnost inspirisana "Prijateljima" i humanitarna poruka

Dženifer Aniston, Kortni Koks, Dejvid Švimer, Met Leblank i Lisa Kudrou učestvovali su u humanitarnoj kampanji u saradnji s Metju Peri fondacijom i organizacijom Soundwaves Art Foundation. Umetnik Tim Vejkfild stvorio je posebnu seriju umetničkih radova koristeći zvučne talase prepoznatljive uvodne pesme serije "Prijatelji", pretvarajući ih u vizualne motive inspirisane pojedinim likovima.

Svaki član glumačke ekipe potpisao je ograničeni broj grafika posvećenih liku kog je tumačio, a u saradnji s Perijevim naslednicima izrađena je i limitirana kolekcija radova s reljefnim, zvaničnim potpisom pokojnog glumca. Potpisani primerci prodaju se po ceni od 600 dolara, dok su nepotpisani grafici dostupni za 100 dolara. Sav prihod namenjen je fondaciji Metjua Perija i drugim humanitarnim organizacijama koje su odabrali glumci.

Sećanje na Metjua Perija i borbu koja je obeležila njegov život

Metju Peri pronađen je mrtav u svom domu u losanđeleskoj četvrti Pacific Palisades u oktobru 2023. godine, u 54. godini života. Prema nalazu Kancelarije mrtvozornika okruga Los Anđeles, uzrok smrti bila je nesreća izazvana akutnim delovanjem ketamina.

Glumac je ranije otvoreno govorio o lečenju depresije ketaminom, ali u mesecima koji su prethodili njegovoj smrti borio se sa zloupotrebom te supstance. Njegove kolege iz "Prijatelja", prema rečima Dženifer Aniston, nastojali su da mu pomognu koliko god su mogli.

U intervjuu za "Vanity Fair" Aniston je istakla da su ona i ostatak glumačke ekipe "učinili sve što je bilo u njihovoj moći". Priznala je kako su, zbog dugotrajne i teške borbe sa zavisnošću, imali osećaj kao da su Perija oplakivali i pre njegove smrti. Iako je gubitak bio izuzetno bolan, dodala je kako delom oseća utehu verujući da je njen prijatelj napokon oslobođen patnje.

Ovom humanitarnom akcijom glumačka ekipa "Prijatelja" još jednom je podsetila na Perijevu ostavštinu, ne samo kao glumca koji je obeležio generacije gledalaca, već i kao čoveka koji je svoju ličnu borbu pretvorio u želju da pomogne drugima.

(Kurir.rs/ Tportal)

