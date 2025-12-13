Slušaj vest

Na Red Sea Film Festivalu u Džedi, Daren Aronofski je komentarisao temu koja trese Holivud: Netflixov dogovor o kupovini Warner Brosa, HBO-a, HBO Maxa i gejming divizije, dok Paramount paralelno pokušava da istisne striming gigant neprijateljskom ponudom.

Aronofski je priznao da još pokušava da shvati razmere akvizicije, ali jedna stvar mu je jasna: konsolidacija tržišta retko se završava dobro za autore, piše "Variety".

"To je potpuno nova vest i još nisam stigao da je svarim", rekao je. "Osećaj mi je da to neće biti gladak proces. Svi paniče, a ja ne želim da donosim nagle zaključke. Ali jedno je sigurno + uvek je dobro imati više kupaca. Kad god ima konsolidacije, to je loše."

Reditelj je istakao kako sada postoji ionako ograničen broj studija koji kupuju projekte, a svaki dodatni gubitak igrača direktno smanjuje šanse za stvaranje zdrave konkurencije: "Kad želiš da snimiš film ili seriju, pošalješ projekat svima i nadaš se da će ih makar nekoliko poželeti i nadmetati se za njega. Jedan igrač manje uvek je loša vest."

AI je moćan alat, ali nije zamena za ljudsku maštu

U razgovoru s poznatom neuronaučnicom Heder Berlin, Aronofski je takođe opširno govorio o brzom razvoju veštačke inteligencijei svom projektu "Primordial Soup", koji razvija AI alate za autore u saradnji s Google DeepMindom. Reditelji uključeni u program dobijaju pristup eksperimentalnim generativnim video modelima, dok AI istraživači dobijaju povratne informacije iz stvarne kreativne prakse.

"Razvoj ide neverovatno brzo", rekao je. "Kad sam prvi put video rezultate modela, bilo mi je jasno da će uticati na moj rad. Sada već dobijamo sadržaje koji izgledaju kao da imaju visoku produkciju: traju osam sekundi i uglavnom nemaju značenje, ali privlače ogromnu pažnju jer izgledaju sve bolje. To je slatkiš, ali nije obrok."

Uprkos napretku, tvrdi da je pripovedanje i dalje nezamenljivo. "Film te poziva da zaboraviš na sebe i kreneš na putovanje s nekim drugim. To je vežba empatije i razlog zbog kog smo kao vrsta bolji. Ne mislim da nam deset sekundi AI isečaka tu išta pomaže."

Dodaje da je "prava umetnost" ono što se dogodi kada ljudski autor preuzme AI materijal i pretvori ga u nešto neočekivano, nešto što mašine ne mogu da shvate.

"Ako ste mladi autori – okupite pet prijatelja i pet računara"

Na pitanje može li AI da demokratizuje film, Aronofski je rekao: "Da sam danas mladi reditelj, sedeo bih s pet prijatelja i pet računara i istraživao šta je sve moguće."

Govorio je i o promeni kulture gledanja: "Zlatno doba filma više ne zauzima isti prostor. Pričanje priča će ostati zauvek, samo se forma menja. Dvosatni film možda više neće imati istu moć kao pre. Serije već sada oblikuju kulturu dublje nego film. Pogledajte samo 'Squid Game'."

Na kraju se dotakao i glasina da će režirati film o Ilonu Masku. "Ilon Mask? Ne znam ko je to", našalio se, uz smeh publike.

