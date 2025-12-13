Slušaj vest

Američka komičarka i glumica Ejmi Šumer i njen suprug, kuvar Kris Fišer, objavili su da se razvode nakon sedam godina braka. Šumer (44) je tu vest podelila s pratiocima na Instagramu, potvrdivši tako višenedeljna nagađanja o problemima u njihovoj vezi.

Uz fotografiju sebe i 45-godišnjeg Fišera u njujorškom metrou, Šumer je u svom prepoznatljivom stilu napisala: "Bla bla bla Kris i ja doneli smo tešku odluku da prekinemo naš brak nakon 7 godina."

"Jako se volimo i nastavićemo da se fokusiramo na odgajanje našeg sina. Cenili bismo da ljudi poštuju našu privatnost u ovom trenutku", dodala je, ali nije se tu zaustavila.

Šumer: Ne razvodimo se jer sam smršala

Nastavila je u šaljivom tonu kako bi preduhitrila glasine: "Bla bla bla, ne zato što sam smršala i pomislila da mogu da ulovim bolju priliku i ne zato što je on zgodan kuvar nagrađen Džejms Bird nagradom koji još uvek može da privuče zgodne žene."

Svoju objavu je zaključila porukom: "Prijateljski, uz svu ljubav i poštovanje! Porodica zauvek."

Ejmi i Kris su započeli vezu 2017. godine, venčali su se već 2018, a sina Džinija dobili su godinu dana kasnije.

Već neko vreme se nagađa o kraju braka

Iako je Šumer oduvek bila otvorena o svom privatnom životu, poslednjih nedelja obožavatelji su primitili napetost u njihovom odnosu. Sama komičarka podstakla je glasine kada je uz fotografiju Njujorka pohvalila Huluovu seriju "All's Fair" o advokaticama za razvode, nakon čega je duhovito dodala: "A Kris i ja smo još uvek u braku."

Razvod dolazi samo mesec dana nakon što je Šumer potpuno preuredila svoj Instagram profil, izbrisavši sve stare fotografije, uključujući i one s Fišerom. "Zapravo sam večeras izašla iz kuće. Ko je ponosan? Osećam se dobro i srećno. Izbrisala sam stare slike bez razloga!" napisala je tada.

"Nema veze s mojim izgledom"

Mnogi su brisanje fotografija povezali s njenim novim, vitkijim izgledom, ali ona je takve tvrdnje oštro demantovala. "Hej, mediji, nisam izbrisala svoje stare fotografije jer su bile pre nego što sam smršala. To je narativ koji ste vi stvorili. Uvek sam bila ponosna na svoj izgled", poručila je.

Ranije ovog meseca direktno se osvrnula na nagađanja o razvodu, povezujući ih sa svojim zdravstvenim stanjem. "Šta god se dogodi s Krisom i sa mnom, nema veze s gubitkom težine ili autizmom", napisala je referišući se na suprugovu dijagnozu iz autističnog spektra.

Tada je još uvek izražavala nadu za njihov brak. "Držimo fige da uspemo. On je najbolji", napisala je.

Šumer je objasnila da je njen gubitak težine rezultat borbe sa zdravstvenim problemima. "Radila sam na tome da budem bez boli i konačno jesam. Endometrioza mi je bolje. Leđa mi zaceljuju. Više nemam Hiperkortizolizmom pa mi se lice vratilo u normalu. Zahvalna sam što sam jaka i zdrava, pogotovo zbog svog sina", zaključila je.

