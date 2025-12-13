Slušaj vest

Dve epizode dokumentarne serije "End of an Era", koja prikazuje šta se događalo iza kulisa jedne od najuspešnijih turneja svih vremena - The Eras Tour, izašle su na Disney+. Već prva epizoda izazvala je jake emocije kod gledalaca, najviše zbog toga što je Tejlor Svift progovorila o emocionalnom uticaju koji su na nju imali susreti s porodicama žrtava napada u Sautportu, kao i o terorističkoj zaveri zbog koje je morala da otkaže tri koncerta u Beču.

U jednoj sceni Tejlor, u suzama, razgovara s majkom Andreom, nekoliko trenutaka pre nego što je izašla na scenu na stadionu Vembli u Londonu. "Znam da si im pomogla. Znam da ti se tako ne čini, ali znam da si im pomogla", utešno je rekla Andrea, dok se pevačica borila da dođe do daha.

Foto: Disney+ / Ferrari / Profimedia

Međutim, morala je da se sabere pre nastupa, te je istakla kako nema drugog izbora nego da pokaže hrabar izraz lica. "S mentalnog stanovišta, ja zapravo živim u stvarnosti koja je vrlo nerealna veliki deo vremena. Ali moj posao je biti sposobna nositi se sa svim tim osećanjima i odmah se pripremiti za nastup. Tako jednostavno mora da bude", istakla je.

Tragičan napad u Sautportu dogodio se 29. jula 2024. godine. Aksel Rudakubana (18) nožem je ubio Alis da Silvu Aguiar (9), Elsi Dot Stenkombi (7) i Bebe King (6), koje su pohađale čas plesa s temom Tejlor Svift. Ranio je još desetero ljudi, među njima osmoro dece. Aksel je optužen za tri ubistva i deset pokušaja ubistva.

Svift se pre svakog od pet nastupa na stadionu Vembli sastala s porodicama žrtava, a u dokumentarcu je progovorila o uznemirenosti i borbi da nastupa tri i po sata, uprkos razornim sećanjima i pritisku s kojim se suočavala. Svift se uporedila s pilotom koji upravlja avionom kroz turbulencije, a onda otkrila očajničku potrebu da obožavatelje zaštiti od onoga što se zapravo događa iza kulisa, sve kako bi im omogućila nezaboravnu noć na svom koncertu.

"Dogodio se taj užasan napad u Liverpulu, na plesnoj zabavi s temom Tejlor Svift i bilo je male dece koja su...", rekla je pred kamerom, suzdržavajući suze. "Znaš, upoznaću neke od tih porodica na pop koncertu. Biće sve u redu, jer kad ih upoznam, kunem se Bogom, neću ovo da radim. Biću nasmejana. Dakle, sve ovo se skloni s puta pre nego što uopšte izađeš na binu. Zaključaš to. Tri i po sata. Ne moraju da se brinu o tebi. To je kao kada pilot upravlja avionom i pomisliš: ‘Ah, ispred nas je turbulencija, ne znam hoćemo li sleteti u Dalasu. Potrudiću se, ali ne znam mogu li da shvatim kako sleteti u ovoj turbulenciji‘. Svi u avionu će poludeti. Moraš da ostaneš smiren, hladan i sabranog tona, poput: ‘Slećemo u Dalas u 18.05, imamo male turbulencije ispred sebe, ali ništa što već nismo videli, samo držite svoj pojas vezanim i dobrodošli na Eras Tour‘", ispričala je ona.

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Njen nastup u Londonu, u avgustu prošle godine, obeležio je i njen prvi nastup u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon tragedije, a isti je posetilo 92.000 obožavatelja. Osim toga, taj nastup bio je njen povratak na scenu nakon što je morala da otkaže tri koncerta u Beču zbog toga što su otkriveni planovi za terorističke napade.

"Izbegli smo masakr", rekla je pevačica dok je pokušavala da se umiri uz audioknjigu iza bine. "Pokušavam da se smirim. Imam vrlo fizičku reakciju na svoje živce. Ruke mi se tresu. Čudno je, samo moram da prođem kroz ovaj prvi nastup", rekla je svojoj majci, koja je takođe rekla da se trudi da se smiri.

"Nastupam već 20 godina. S mentalnog stanovišta, bojati se da će se nešto dogoditi tvojim obožavateljima u bilo kom trenutku - to je novi izazov. Želim da zadržim sve svoje živce dalje od publike jer kad si vođa ovog šoua, oni mogu da osete bilo kakvu energetsku promenu u tebi i moraš stvarno da se fokusiraš na to i uzeti to u obzir. Ti si na Eras Touru - ništa nije pogrešno", poručila je.

U seriji je Tejlor razgovarala i sa svojim prijateljem Edom Širanom, o tome kako se osećala progonjena i praćena poput životinje usred romanse s Trevisom kelsijem, a priznala je i da je htela da pobegne nakon turneje. "Kao da samo treba da odradim ovaj nastup, da se setim radosti toga, jer sam malo, znaš...", rekla mu je ona pre nego što su zajedno izašli na binu. Pevačica je poručila da je očajnički htela da se sakrije od sveta.

"Imam dva meseca odmora nakon ovoga, što mi treba. Treba mi to sad više nego što mi je ikada bilo potrebno", istakla je. Rekla je i da planira da ode "negde gde niko ne može da je pronađe". Složila se i s Edovom izjavom da su "ljudi možda zaboravili da je ljudsko biće usred svega toga".

Uz brojne teške trenutke kroz koje je Svift prošla, u dokumentarnoj seriji su prikazani i neki lepi trenuci. Među njima su i oni kada je s Edom vežbala pesmu za nastup, razgovor s Trevisom nakon prvog nastupa na Vembliju i pričala o ljubavi prema misteriji.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

