Cigare, muzika uživo i vatromet obeležili su raskošnu svadbenu proslavu MMA borca Konora Mekgregora i Di Devlin, nakon što su se u strogoj tajnosti venčali u samom Vatikanu.

Novi snimci sa slavlja pružaju do sada najjasniji uvid u jučerašnje veselje u Rimu, gde su mladenci konačno „pustili kočnice“ posle ceremonije koja je bila obavijena velom tajne. Video započinje poziranjem Konora i Di sa atraktivnim gošćama u haljinama sa šljokicama, a zatim se seli na plesni podijum, gde mladenci pokazuju svoje plesne veštine.

Ludo slavlje Foto: Instagram

Di blista u venčanici, Konor sa cigarom na podijumu

Di Devlin blistala je u svojoj venčanici, dok je Mekgregor, sa cigarom u ruci, plesao u njenoj blizini, tik uz binu na kojoj je nastupao bend uživo. Iznad muzičara dominirao je neonski natpis:

„House of McGregor“.

Na snimcima se vidi i luksuzni cigar bar, gde su gosti mogli da uživaju u sveže motanim cigarama. Za veliki dan, Mekgregor je odabrao klasični crni smoking sa prslukom, dok je Di oduševila u dugoj čipkastoj haljini sa dugim rukavima.

Detalji sa venčanja Foto: Instagram

Tajno venčanje iza zidina Vatikana

Scene sa žurke pojavile su se istovremeno kada su u javnost procurele i prve fotografije tajnog venčanja u Vatikanu, kojem je prisustvovao samo najuži krug ljudi.

Mekgregor se venčao sa dugogodišnjom partnerkom u intimnoj ceremoniji u crkvi Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, skrivenoj unutar zidina Vatikana, u petak.

Posle obreda, mladenci su fotografisani kako se voze rimskim ulicama u Rols Roju Fantomu III iz 1930-ih. Konor je bio nasmejan u elegantnom crnom smokingu i velikoj leptir-mašni, dok je Di sedela pored njega u prelepoj beloj čipkastoj haljini.

San o Sikstinskoj kapeli koji se nije ostvario

Par, koji je zajedno još od 2008. godine i ima četvoro dece, godinama je sanjao da se venča u Sikstinskoj kapeli. Međutim, vatikanska pravila to nisu dozvolila, pa su morali da promene planove i odluče se za znatno diskretniju ceremoniju.

Izvor blizak porodici ranije je rekao:

„Konor i Di želeli su da se venčaju pre Božića i planirali su svadbu u Vatikanu u Rimu. Oboje su posvećeni katolici i to im je bio životni san. Idealno bi želeli Sikstinsku kapelu, ali pošto to nije dozvoljeno, morali su da se zadovolje manjom kapelom.“

Detalji slavna na društvenim mrežama

Nagoveštaji putovanja u Rim pojavili su se neposredno pre venčanja, kada je jedan od Mekgregorovih bliskih prijatelja objavio Instagram storije sa Trga Panteona. Ubrzo se pojavio i snimak pice iz pune rimske tratorije uz opis:

„Opusteno sa svim mojim drugovima… kad si u Rimu.“

Od noćnog kluba u Dablinu do milionskog carstva

Konor i Di upoznali su se 2008. godine u noćnom klubu u Dablinu. On je tada imao 21 godinu, tek je napustio zanat vodoinstalatera i sanjao MMA karijeru, dok je Di radila kao konobarica i povremeno se bavila manekenstvom.

Zajedno su izgradili život pun luksuza – vile u Irskoj i Marbelji, višemilionski brend viskija i rekordne zarade od borbi.

Mekgregor je više puta isticao koliko mu je Di bila oslonac:

„Di mi je spasila život. Ne bih bio ovde da nije nje. Sve ovo radim zbog nje.

Od prvog dana bila je uz mene – vozila me u teretanu i slušala sve moje snove.“

Brak posle skandala i teških godina

Venčanje dolazi samo nekoliko meseci nakon što je Mekgregor izgubio visokoeksponirani građanski postupak za silovanje, kada mu je žalba odbijena.

Naređeno mu je da isplati više od 200.000 funti odštete frizerki Nikiti Hend, nakon što je porota zaključila da ju je napao u hotelu u Dablinu 2018. godine. Mekgregor je tvrdio da je odnos bio sporazuman, ali je izgubio žalbu po svih pet osnova i sada se suočava sa pravnim troškovima od oko 1,2 miliona funti.

„Naša porodica stoji čvrsto“

Uprkos skandalima i turbulencijama, par je ostao zajedno. Di Devlin je više puta branila njihov odnos, poručivši nakon prošlogodišnjeg suđenja:

„Konor i ja smo ove stvari rešili privatno, onako kako treba u vezi. Izašli smo jači nego ikad. Imamo četvoro prelepe dece – njihov osmeh je dokaz ko smo mi.“

Dodala je i: