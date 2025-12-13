Slušaj vest

Devetogodišnja internet zvezda Briela „Bri“ Bird (9) preminula je 11. decembra, nakon petogodišnje borbe sa teškim oblikom raka, potvrdila je njena porodica u subotu.

Briela je bolovala od četvrtog stadijuma neuroblastoma, retkog i agresivnog karcinoma koji pogađa nervne ćelije, a njena priča dirnula je srca ljudi širom sveta.

„Bila si čudo i inspiracija milionima“

U potresnoj objavi na Instagramu, porodica se oprostila od Bri, nazivajući je „čudom“ i zahvaljujući joj što je bila inspiracija tolikim ljudima.

„Tvoja misija na Zemlji je ispunjena i bila je najveća svetinja imati čast da te ispratimo kući“, napisali su.

Dodali su i:

„Dovela si ljude bliže Hristu, pokazala svetu da je Bog dobar i tvoja svetlost je obasjala svaki kutak planete. Volećemo te zauvek.“

Porodica je poručila da nikada neće prestati da dele njenu priču i da će je „tražiti u svakom detalju“.

„Dolazi nam često. Tvoja vrata sobe su uvek otvorena, a svetlo u igraonici ćemo ostaviti upaljeno“, stoji u objavi.

„Uradila si sve sa neverovatnom gracioznošću“

U završnim rečima oproštaja, roditelji su napisali:

„Uspela si, Briela. Sve si uradila sa neverovatnom gracioznošću. Mogu samo da zamislim taj susret gore… i ljubomorna sam, ali znam da si potrčala pravo Isusu.“

Milion ljudi pratilo njenu borbu

Briela je imala više od milion pratilaca na Instagram profilu , gde je njena porodica godinama dokumentovala surovu realnost borbe sa bolešću, ali i trenutke nade, vere i ljubavi.

Dijagnozu četvrtog stadijuma neuroblastoma dobila je 2020. godine. Njena majka Kendra tada je otkrila da su lekari pronašli kancer na njenim leđima, kao i tumor u stomaku.

Dve godine kasnije proglašena je slobodnom od raka, ali se bolest, nažalost, vratila početkom 2024. godine.

Odluka koja je slomila srce majke

U julu 2025. Briela je prekinula hemoterapije.

Kendra je tada podelila dirljiv trenutak kada su je jednog jutra budili kako bi krenula u bolnicu, a Briela je u suzama rekla:

„Ne mogu više.“

Zatim je tiho pitala:

„Mogu li ovaj put da kažem ne?“

„Bolnica je pet godina bila naše sigurno mesto, ali Bri nije patila fizički – njeno srce je bilo slomljeno“, napisala je majka.

„Iako sam bila prestravljena, poštovali smo njenu odluku. Ona poznaje svoje telo.“

Dan pre Brieline smrti, Kendra je priznala da joj ćerka svakim danom slabi.

„Smanjila sam objave jer svet ne može da podnese ovakvu bol. Ljudi žele samo lepe trenutke, pozitivu, ono što je lako gledati.“

Dodala je i:

„Iako Bri ne pati, mi svakodnevno gledamo njen tihi pad. Mislila sam da ćemo do sada videti veliko čudo.“

Na kraju je napisala reči koje su rasplakale hiljade:

„Znam da jeste čudo. Ali nikada nećemo imati dovoljno vremena sa njom. Ja sam želela veliko čudo.“