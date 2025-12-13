Slušaj vest

Glumac Piter Grin, poznat po ulogama u filmovima "Pulp Fiction" i "The Usual Suspects", pronađen je mrtav u svom stanu u Lower East Sideu u Njujorku u petak, 12. decembra, kasno popodne. Sada su otkriveni detalji.

Njegov dugogodišnji menadžer Greg Edvards potvrdio je tragičnu vest za The New York Post. Policija je navela da je telo glumca pronađeno u stanu oko 15:25 sati, a smrt je konstatovana na licu mesta. Telo pronađeno licem prema dole, pored rukom pisanog natpisa

Glumac Piter Grin Foto: Newscom / Newscom / Profimedia

Komšija je izjavio za New York Daily News:

„ Ležao je na podu, licem prema dole, sa povredom lica, svuda je bila krv…“

U stanu je pronađena i rukom napisana poruka u kojoj je stajalo: „I dalje sam Westie“. Ovo se čini kao referenca na irsko-američku bandu iz Hell’s Kitchena iz 1970-ih.

Uzrok smrti još nije utvrđen, a obdukcija će biti obavljena. Policija ne sumnja u nasilnu smrt.

Menadžer Greg je rekao da je muzika u Piterovom stanu svirala više od 24 sata. Edvards je dodao da je razgovarao s Piterom ranije ove nedelje.

Planirani projekti pre tragične smrti

Piter je trebalo da snima u januaru zajedno sa Mikijem Rurkom nezavisni triler Mascots.

Takođe je bio angažovan u filmu State of Confusion, kriminalnoj drami koju je pisao i režirao E.B. Hughes. Snimanje je planirano za kasnu jesen 2026.

Teška prošlost i impresivna karijera

Rođen u Njujorku, Peter je pobegao od kuće sa 15 godina i živeo na ulicama Njujorka. Kasnije je imao problema s drogom, a glumom je počeo da se bavi tek u srednjim dvadesetima.

Njegove uloge uključuju filmove: Laws of Gravity (1992), Clean, Shaven (1993), Blue Streak (1999), Training Day (2001) i mnoge druge, ukupno blizu 95 filmskih i TV projekata.

Nakon pokušaja samoubistva u martu 1996, Grin je potražio pomoć za svoje zavisnosti. Takođe je 2007. bio uhapšen zbog posedovanja kokaina.