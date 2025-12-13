Slušaj vest

Abraham Isak Kintanilja otac legendarne pevačiceSelene Kintanije, preminuo je 13. decembra u 86. godini.

Njegov sin, Abraham Kintanilja III, objavio je vest na Instagramu:

„Sa teškim srcem vas obaveštavam da je moj tata danas preminuo.“

Uz objavu je podelio fotografiju svog oca, postavljenu uz pesmu Pedro Infantea ‘Cien Años’. Do sada nije objavljen uzrok smrti.

Porodica i muzička karijera

Abraham je bio u braku sa Marselom, a zajedno su imali troje dece: Selenu, Suzete i Abrahama. Selena je tragično ubijena u martu 1995. godine u 23. godini života od strane predsednice svog fan-kluba, Jolande Saldívar.

On je upravljao karijerom Selene i njenog benda Selena y Los Dinos:

A.B. je svirao bas gitaru, Suzete bubnjeve, Selinin suprug, gitaru.

Pre nego što je pokrenuo karijeru svoje ćerke, Abraham je pevao u svom bendu Los Dinos.

Selena Kvintanilja Perez

Abraham junior je ovako govorio o svom ocu:

„Mnoge porodice misle: ‘Moja deca su talentovana, pevaju, sjajna su.’ Ali moj tata, kao muzičar, video je nešto što mi nismo.“