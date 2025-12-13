Legendardni glumac napunio 100 godina, a ljubi ženu koja može unuka da mu bude: "Ona mi daje energiju"
Legendarni glumac Dik Van Dajk je danas, 13. decembra proslavio svoj stoti rođendan. Javno je otkrio koja je njegova tajna dugovečnosti.
Punih 60 godina nakon što je pevao i igrao sa Džuli Endrus u filmu "Meri Popins" i vodio sitkom pod svojim imenom.
"Najsmešnija stvar je da to nije dovoljno. Sto godina nije dovoljno. Želite da živite još, što planiram i da uradim", rekao je Van Dajk u intervju za Ej-Bi-Si Njuz ; (ABC News) u svom domu u Malibuu, u Kaliforniji.
U okviru proslava Van Dajkovog rođendana ovog vikenda bioskopi širom SAD će prikazivati novi dokumentarni film o njegovom životu "Dik Van Dajk - 100. proslava".
Jedna od najvećih glumaca svoje ere
Van Dajk je postao jedan od najvećih glumaca u svoje ere emisijom Dik Van Dajk Šou, koja je prikazivana od 1961. do 1966. godine na Si-Bi-Esu (CBS), pojavio se sa Džuli Endrus kao odžačar sa kokni naglaskom, u Diznijevom filmu Meri Popins iz 1964. godine i tokom 1970-ih igrao kao lekar detektive u seriji "Dijagnoza: Ubistvo".
Van Dajk je takođe bio i zvezda na Brodveju, a dobio je pozorišnu nagradu Toni za "Bye Bye Birdie" kao i Gremi nagradu i četiri Emi nagrade. On je 1963. glumio i u filmskoj verziji "Bye Bye Birdie".
Prošle godine postao je najstariji dobitnik Emi nagrade za gostujuću ulogu u seriji "Days of Our Lives".
On je 1970-ih uspeo da se izleči od akoholizma i o svojoj borbi govorio u javnosti što tada nije bilo uobičajeno.
Poznat po likovima džangrizavih staraca
Sada, kada se njegove godine broje trocifrenim brojevima, Van Dajk kaže da je dobio neku perspektivu u vezi toga kako je igrao starije likove.
"Znate puno sam igrao starije ljude i uvek sam ih predstavljao kao ljutite i džangrizave. A nije stvarno tako. Ne znam druge stogodišnjake, ali mogu da govorim za sebe", rekao je on za ABC News.
Duplo mlađa žena mu daje elan za život
Nedavno je govorio o dostizanju jednog veka u knjizi "100 pravila za život do 100. - Uputstvo optimiste za srećan život". Rekao je da je njegova supruga, šminkerka Arlin Silver (54) zaslužna što se održava mladim.
"Ona mi daje energiju, ona mi daje humor i svaku vrstu podrške", rekao je Van Dajk.
Odgovarajući na pitanje šta je teško kada si stogodišnjak Van Dajk je rekao: ;"Nedostaje mi kretanje. Imam jednu lošu nogu, ne znam od čega", i sa dodao rekao da još pokušava da pleše.
Dik van Dajk i Arlin Silver venčali su se 2012. godine, uprkos razlici u godinama od 46 godina. Ipak, glumac je više puta istakao da se savršeno slažu.
"Jedna od magičnih stvari u njihovom odnosu je to što Dik uvek kaže: 'Prilično sam nezreo'", rekao je autor dokumentarca o Stivu van Dajku, reditelj Stiv Betčer
"Zato se oni zapravo savršeno poklapaju. Njih dvoje su velika deca koji vole da budu zajedno. Kada je ona pored njega, on se osmehuje - i to je zaista nešto posebno."
Prema reditelju, Van Dajk svaki dan započinje muzikom, tokom dana se trudi da se što više smeje i nikada ne preskače fizičku aktivnost - bilo da je reč o plesu kod kuće ili odlasku u teretanu
