Slušaj vest

Legendarni glumac Dik Van Dajk je danas, 13. decembra proslavio svoj stoti rođendan. Javno je otkrio koja je njegova tajna dugovečnosti.

Punih 60 godina nakon što je pevao i igrao sa Džuli Endrus u filmu "Meri Popins" i vodio sitkom pod svojim imenom.

"Najsmešnija stvar je da to nije dovoljno. Sto godina nije dovoljno. Želite da živite još, što planiram i da uradim", rekao je Van Dajk u intervju za Ej-Bi-Si Njuz ; (ABC News) u svom domu u Malibuu, u Kaliforniji.

U okviru proslava Van Dajkovog rođendana ovog vikenda bioskopi širom SAD će prikazivati novi dokumentarni film o njegovom životu "Dik Van Dajk - 100. proslava".

1/7 Vidi galeriju Dik van Dajk napunio 100 godina Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia, Scott Kirkland/PictureGroup for / Shutterstock Editorial / Profimedia, Janet Gough / AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Jedna od najvećih glumaca svoje ere

Van Dajk je postao jedan od najvećih glumaca u svoje ere emisijom Dik Van Dajk Šou, koja je prikazivana od 1961. do 1966. godine na Si-Bi-Esu (CBS), pojavio se sa Džuli Endrus kao odžačar sa kokni naglaskom, u Diznijevom filmu Meri Popins iz 1964. godine i tokom 1970-ih igrao kao lekar detektive u seriji "Dijagnoza: Ubistvo".

Van Dajk je takođe bio i zvezda na Brodveju, a dobio je pozorišnu nagradu Toni za "Bye Bye Birdie" kao i Gremi nagradu i četiri Emi nagrade. On je 1963. glumio i u filmskoj verziji "Bye Bye Birdie".

Prošle godine postao je najstariji dobitnik Emi nagrade za gostujuću ulogu u seriji "Days of Our Lives".

On je 1970-ih uspeo da se izleči od akoholizma i o svojoj borbi govorio u javnosti što tada nije bilo uobičajeno.

Dik van Dajk Foto: Coldplay/YouTube / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Poznat po likovima džangrizavih staraca

Sada, kada se njegove godine broje trocifrenim brojevima, Van Dajk kaže da je dobio neku perspektivu u vezi toga kako je igrao starije likove.

"Znate puno sam igrao starije ljude i uvek sam ih predstavljao kao ljutite i džangrizave. A nije stvarno tako. Ne znam druge stogodišnjake, ali mogu da govorim za sebe", rekao je on za ABC News.

Duplo mlađa žena mu daje elan za život

Nedavno je govorio o dostizanju jednog veka u knjizi "100 pravila za život do 100. - Uputstvo optimiste za srećan život". Rekao je da je njegova supruga, šminkerka Arlin Silver (54) zaslužna što se održava mladim.

"Ona mi daje energiju, ona mi daje humor i svaku vrstu podrške", rekao je Van Dajk.

Odgovarajući na pitanje šta je teško kada si stogodišnjak Van Dajk je rekao: ;"Nedostaje mi kretanje. Imam jednu lošu nogu, ne znam od čega", i sa dodao rekao da još pokušava da pleše.

Dik van Dajk sa suprugom Foto: Scott Kirkland/PictureGroup for / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dik van Dajk i Arlin Silver venčali su se 2012. godine, uprkos razlici u godinama od 46 godina. Ipak, glumac je više puta istakao da se savršeno slažu.

"Jedna od magičnih stvari u njihovom odnosu je to što Dik uvek kaže: 'Prilično sam nezreo'", rekao je autor dokumentarca o Stivu van Dajku, reditelj Stiv Betčer

"Zato se oni zapravo savršeno poklapaju. Njih dvoje su velika deca koji vole da budu zajedno. Kada je ona pored njega, on se osmehuje - i to je zaista nešto posebno."

Prema reditelju, Van Dajk svaki dan započinje muzikom, tokom dana se trudi da se što više smeje i nikada ne preskače fizičku aktivnost - bilo da je reč o plesu kod kuće ili odlasku u teretanu

(Kurir.rs/Beta)