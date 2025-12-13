Slušaj vest

Glumac Nebojša Bakočević bio je miljenik žena tadašnje Jugoslavije i deo generacije novih glumaca kojoj su mnogi predvideli veliki uspeh. Međutim, u jeku popularnosti odao se porocima i nestao sa scene.

Glumom je počeo da se bavi još kao dečak, te je prvu filmsku ulogu dobio sa devet godina u drami Save Mrmka "Rekvijem za teškaša". Usledile su uloge u seriji "Đavolje merdevine" i filmu "Dečak i violina". Glumio je Čikala u „Bošku Buhi“, te Trtu u seriji "Povratak otpisanih". Godine 1983. je upisao Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, a tri godine kasnije sa mladim kolegama snimio "Bal na vodi". Do kraja osamdesetih igrao je u još šest filmova, od kojih je najznačajniju ulogu ostvario u "Kako je propao rokenrol" i "Zaboravljeni", kao i "Crni bombarder".

Nebojša Bakočević Foto: Printscreen

Bio je miljenik žena, a onda je upao u kandže poroka

Nacionalni srcelomac postaje posle filma "Bal na vodi", a onda su žene totalno poludele za njim. Veliku popularnost je stekao koja mu je otvorila mnoga vrata, ali i ona koja nikada nije trebao da otvori.

Od devojčica je bežao na Adu Bojanu, gde će se nakon nekog vremena u društvu Margite Stefanović prepustiti čarima heroina. Ubrzo će opijati odrediti njegovu karijeru, pa će uloga biti sve manje, a narkotika sve više. Počinju da stižu i prve vesti o njegovim izletima u beogradske kancelarije i otuđivanju imovine. Tako je iz Kotora stigla vest o Bakočevićevom hapšenju zbog krađe kompjutera, što će mu doneti lošu reputaciju, pa će dugo godina osoblje u beogradskom SKC-u strahovati da će im svakog časa Bakoč upasti kroz prozor, kao što je jednom osumnjičen da je spajdermenskim metodama ušao preko krova šanka u SKC-u i poharao jednu od kancelarija.

Ovako je izgledao Bakočević u jeku popularnosti:

1/6 Vidi galeriju Nebojša Bakočević bio je jedan od najpopularnijih glumaca svog vremena Foto: Printscreen/Youtube, Facebook

"Što se tiče drogiranja, to je stvarno smešno. Kad u Srbiji svako bude gledao svoja posla, biće nam mnogo bolje. To da li se drogiram je moja stvar. Čak sam i svom ocu Lazaru Bakočeviću dao mokraću na analizu. U rezultatima nije bilo ničega, tako da, ukoliko to nekoga zanima, imam i crno na belo. Čudna stvar mi se dešava u poslednje vreme... Otkad sam počeo da govorim istinu - niko mi ništa ne veruje " pričao je Bakočević za Kurir u jednom od retkih intervjua nakon dvehiljaditih.

Nebojša Bakočević Foto: Youtube printscreen

Povukao se iz javnosti

U nekoliko izjava koje je dao naveo je da se povukao zato što ne želi da bude estradna ličnost, već da živi u miru. Publika je ponovo imala priliku da ga gleda na TV ekranima. Pojavljivao se sporadično i u epizodnim ulogama, 2002. Lavirint (TV serija), 2008. Vratiće se rode, 2012. Artiljero, a poslednju je odigrao u seriji “Pet”, koja se 2019. emitovala na RTS.