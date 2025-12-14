Slušaj vest

Francuska ima novu muzičku zvezdu - talentovana mlada pevačica i glumica Lu Deloz pobednica je ovogodišnje Dečje Evrovizije. Svojom izvedbom pesme "Ce Monde", Lu je u konkurenciji 18 zemalja osvojila publiku i žiri, te donela pobedu Francuskoj.

Ko je pobednica Deče Evrovizije?

Lu Deloz rođena je 23. marta 2014. godine u regiji Île-de-France, a muzika je deo njenog života od najranijih dana. Svoj muzički i scenski put započela je vrlo rano, pa je već sa sedam godina debitovala kao glumica u filmovima i serijama. Pre nastupa na velikoj evrovizijskoj sceni, istakla se u talent šouu "La France a un incroyable talent", a glumila je i u filmu "Le Parfum vert".

Pesma o nadi za budućnost

Pesma "Ce Monde" nosi snažnu poruku o svetu i njegovoj budućnosti. Kroz dečju perspektivu opisuje svet kakav jeste, ali i kakav bi mogao da bude, šaljući poruku nade i optimizma. Tekst za nju je napisala i komponovala mlada francuska muzičarka Linh, a Luina izvedba privukla je posebnu pažnju zbog izuzetne emotivne izražajnosti i moćnog vokala.

Srbije na Dečjoj pesmi Evrovizije nema od 2023. godine, a od država bivše Jugoslavije ove godine takmičile su se Crna Gora, Hrvatska i Severna Makedonija.

