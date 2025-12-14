Slušaj vest

Hoće li nas odlazak na Evroviziju sada skupo koštati, pitali su se Norvežani nakon što su se s takmičenja - u znak protesta zbog učešća Izraela - povukle Španija, Holandija, Slovenija, Irska i Island. Svoj upit je norveška državna televizija NRK adresirala na Evropsku radiodifuznu uniju (EBU), a sada su dobili i odgovor:

Evrovizija 2026 održaće se u Beču Foto: Isabelle Ouvrard / imago stock&people / Profimedia

- Preliminarne naknade su saopštene zainteresovanim članovima EBU-a u septembru. Možemo da potvrdimo da nijedna televizija neće platiti više za učešće u takmičenju sledeće godine kao rezultat povlačenja zemalja. Iako nam se mali broj članova možda neće pridružiti u Beču 2026, očekujemo da će na Evroviziji učestvovati oko 35 televizija - rekli su u EBU.

Nemo, pobednik Evrovizije 2024, vraća svoj trofej u znak protesta zbog učešća Izraela Foto: EPA/JESSICA GOW

U međuvremenu se oglasio i direktor Evrovizije, Martin Grin, koji je imao potrebu da komentariše odluku švajcarskog evrovizijskog pobednika Nema, koji vraća svoju nagradu zbog učešća Izraela na Evroviziji.

- Žao nam je što Nemo želi da vrati svoj trofej koji su zasluženo osvojili 2024. Poštujemo duboko ukorenjene stavove koje je Nemo izrazio i oni će uvek ostati cenjeni deo evrovizijske porodice - rekao je Grin za BBC.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Da li je moguće odvojiti politiku od Evrovizije