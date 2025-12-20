Slušaj vest

Holivudski glumac Hju Džekman (57), najpoznatiji kao "Wolverine", nekoliko puta se suočio s teškom dijagnozom. U emisiji "The Howard Stern Show" progovorio je o svojoj borbi s karcinomom kože, za šta krivi mladost pod australijskim suncem.

"Imao sam oko šest karcinoma kože. Postoje tri vrste. Melanom - najgori. Planocelularni takođe nije sjajan. Ja sam imao bazocelularni karcinom", ispričao je, pa je objasnio i šta tačno znači njegova dijagnoza.

U galeriji pogledajte fotografije Hjua Džekmana:

Hju Džekman Foto: Steven Paston / PA Images / Profimedia, COREY SIPKIN / UPI / Profimedia, Instagram/thehughjackman

"Niko nikada nije umro od toga u istoriji planete, ali to je rak i on raste. A ako ga se ne rešite, može da uđe u kosti, pa morate da uklonite kost", rekao je.

Svestan je i da će u budućnosti verovatno ponovo morati da se borits posledicama štetnog UV zračenja, jer mu je lekar rekao kako rak kože nastaje 25 godina pre pojave vidljivog karcinoma.

U galeriji pogledajte fotografije Hjua Džekmana s njegovom novom devojkom, Saton Foster:

Hju Džekman i Saton Foster Foto: LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia, Elizabeth Goodenough / Everett / Profimedia

"Dovoljno je da ste samo jednom izgoreli na suncu. Očito je da sam odrastajući u Australiji uvek imao visok rizik. Svi treba da obave pregled", poručio je glumac, ističući kako je rak kože lako izlečiv, piše Glossy.

Priznao je i da je bio neodgovoran kada je u pitanju zaštita od sunca i išao je da se sunča čak i nakon što se prvi put izlečio.

"Pitam se šta mi je bilo u glavi? Idiot. Budi bled, koga briga", zaključio je Džekman, koji se nedavno potvrdio vezu s koleginicom Saton Foster, nakon što se razveo posle 27 godina braka.

Ne propustiteKultura"Evo, Mićo, učim rak da puši" Bata Stojković se poslednju predstavu odigrao s jednim plućnim krilom, Duško Kovačević ga bukvalno doneo u pozorište
Danilo Bata Stojković
KulturaSrpska glumica obolela od teške bolesti i umrla u 32. godini: Veri su predviđali veliku karijeru, ali je izgubila životnu bitku
Vera Dedović
Pop kulturaSlavni glumac prodaje uspomene iz čuvene serije na aukciji: Potreban mu je novac za lečenje trećeg stadijuma raka
Džejms van der Bik
Kultura"Ovih dana često padam u provaliju" Vedrana Rudan otkrila da joj se zdravstveno stanje pogoršalo: "Onkolog mi je rekao da bolest napreduje"
Vedrana Rudan

Video: Potresna ispovest Jelene, koja je s 22 godine obolela od raka

"Lečile smo se zajedno, a onda sam saznala da je ona mrtva" Potresna ispovest Jelene koja je sa 22 godine obolela od raka  Izvor: Kurir televizija