Holivudski glumac Hju Džekman (57), najpoznatiji kao "Wolverine", nekoliko puta se suočio s teškom dijagnozom. U emisiji "The Howard Stern Show" progovorio je o svojoj borbi s karcinomom kože, za šta krivi mladost pod australijskim suncem.

"Imao sam oko šest karcinoma kože. Postoje tri vrste. Melanom - najgori. Planocelularni takođe nije sjajan. Ja sam imao bazocelularni karcinom", ispričao je, pa je objasnio i šta tačno znači njegova dijagnoza.

"Niko nikada nije umro od toga u istoriji planete, ali to je rak i on raste. A ako ga se ne rešite, može da uđe u kosti, pa morate da uklonite kost", rekao je.

Svestan je i da će u budućnosti verovatno ponovo morati da se borits posledicama štetnog UV zračenja, jer mu je lekar rekao kako rak kože nastaje 25 godina pre pojave vidljivog karcinoma.

"Dovoljno je da ste samo jednom izgoreli na suncu. Očito je da sam odrastajući u Australiji uvek imao visok rizik. Svi treba da obave pregled", poručio je glumac, ističući kako je rak kože lako izlečiv, piše Glossy.

Priznao je i da je bio neodgovoran kada je u pitanju zaštita od sunca i išao je da se sunča čak i nakon što se prvi put izlečio.

"Pitam se šta mi je bilo u glavi? Idiot. Budi bled, koga briga", zaključio je Džekman, koji se nedavno potvrdio vezu s koleginicom Saton Foster, nakon što se razveo posle 27 godina braka.

