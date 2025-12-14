Slušaj vest

Obožavatelji filma "Sam u kući" primetili su detalje za koje tvrde da su toliko loši da su im "pokvarile Božić". Kako se praznici približavaju, mnogi ponovo gledaju božićne filmske klasike, među kojima "Sam u kući" ima posebno mesto. Film o Kevinu Mekalisteru, kog tumači Makoli Kalkin, godinama je nezaobilazan deo praznične tradicije, a njegov humor i toplina učinili su ga velikim bioskopskim hitom i pokrenuli celu filmsku franšizu.

U galeriji pogledajte neke od kadrova iz filma "Sam u kući":

1/4 Vidi galeriju Svi pamte dirljive scene iz filma "Sam u kući 2" Foto: Pritnscreen

Ipak, jedan gledalac je na TikToku upozorio na nekoliko tehničkih grešaka u filmu. U jednoj kratkoj sceni, kada dete dosađuje vozaču kombija, u krupnom planu vidi se kako dete pomera usne sinhronizovano s rečenicom koju izgovara vozač. Druga greška uočena je u sceni u kojoj se Kevin sankama spušta niz stepenice, jer kadar otkriva da se stepenice ne poravnavaju s ulaznim vratima kuće.

Uprkos tome, Kevin izlazi kroz vrata, a tokom leta sanki u vazduhu vidljivi su točkovi na rekvizitu. Još jedna greška odnosi se na kontinuitet, jer Kevin u jednoj sceni nosi tamne pantalone, koje se pri povratku kući iznenada menjaju u plave farmerice, da bi se ubrzo ponovo vratile u prvobitni izgled.

Uprkos uočenim greškama, autor objave naglasio je da i dalje voli film. U komentarima na društvenim mrežama mnogi gledaoci su se složili s tim stavom, a jedan je napisao: "Nisam primetio jer obožavam ovaj film".

Drugi je poručio: "Ovaj film može da ima hiljadu mana i ja bih ga i dalje voleo". Ipak, jedan gledalac je imao drugačije mišljenje, te je u komentaru napisao: "Božić mi je uništen. Hvala, druže".

"Sam u kući" i dalje ostaje jedan od najgledanijih božićnih klasika, a film je dostupan za gledanje na platformi Disney+.

