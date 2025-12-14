Slušaj vest

Mimi Rodžers, 69-godišnja glumica i prva supruga Toma Kruza, zablistala je na premijeri filma "Train Dreams" u Zapadnom Holivudu, privlačeći poglede svojim besprekornim i elegantnim izgledom. Retko viđena na ovakvim događajima, Mimi je privukla popriličnu pažnju.

Glumica je stigla u roze strukiranom saoku s cvetnim dezenom i suptilnim sjajem, koji je kombinovala s ravnim sivim pantalonama i špicastim cipelama. Celokupan utisak upotpunila je crnom torbicom, dok je tamnu kosu nosila ravno, u elegantnom stilu.

Mimi Rodžers, prva žena Toma Kruza Foto: Phillip Faraone / Getty images / Profimedia

Brak s Tomom Kruzom

Mimi Rodžers bila je u braku s Tomom Kruzom od 1987. do 1990. godine. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja na večeri, a Mimi, odrasla u sajentološkoj porodici, uvela je glumca u tu crkvu, čime je započeo njegov dugogodišnji angažman u organizaciji.

Uprkos tome što je šest godina starija od Toma, bili su veoma zaljubljeni, a u intervjuima su često nežno pričali jedno o drugom.

"Imam puno sreće i sigurnosti. Preporučujem brak", izjavila je Mimi 1988. za "Chicago Tribune". Tom je 1990. za "Rolling Stone" priznao: "Otkad sam s njom, mnogo sam se otvorio. Mislim da mi je pomoglo da budem bolji glumac. Delimo život i sve što nam se dešava. To je najbolji deo života."

Ipak, samo nekoliko dana kasnije su objavili razvod. U zajedničkoj izjavi naveli su: "Iako su u našem braku postojali vrlo pozitivni aspekti, pojavili su se problemi koji nisu mogli da se reše ni nakon dužeg rada na njima. Svako ko je prošao kroz ovakvu situaciju razumeće da je to složena i teška odluka."

Tom Kruz na Governors Awards 2025 – govori posle dobijanja Počasnog Oskara Foto: AMPAS / Avalon / Profimedia

Nakon razvoda, Tom Kruz upoznao je Nikol Kidman na setu filma "Days of Thunder", a kasnije su usvojili decu Belu i Konora. Kasnije će upoznati i treću suprugu, Kejti Holms, s kojom ima ćerku Suri.

Novi život i karijera Mimi Rodžers

Mimi je ljubav ponovo pronašla s producentom Krisom Kijafom, kog je upoznala na setu filma "Fourth Story" 1990. godine. Dobili su ćerku Lusi, koja danas radi u Amazon Studios, i sina Čarlija, koji se bavi koledž bejzbolom. S Krisom se venčala 2003.

Mimi Rodžers danas Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

U intervjuu za "People" 1995. godine otvoreno je govorila o svom braku s Tomom Kruzom: "Čini se da će moje ime uvek biti povezano s njegovim. Čekam trenutak kada više neću morati da pričam o tome… o tom imenu.'

Mimi Rodžers ostvarila je i uspešnu karijeru u Holivudu, glumeći u filmovima "Someone to Watch Over Me" (1987), "The Rapture" (1991), "Austin Powers: International Man of Mystery" (1997) i dugovečnim televizijskim serijama "Bosch" i njegovom spin-offu "Bosch: Legacy".

(Kurir.rs/ Tportal)

