Slušaj vest

Glumica Sanja Marković ovogodišnja je dobitnica nagrade "Ružića Sokić", čime je postala osmi laureat ovog prestižnog priznanja koje se dodeljuje u čast legendarne glumice i umetnice. Sanji će priznanje biti uručeno danas u Ateljeu 212 na rođendan velike dramske umetnice.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Tokom dosadašnje karijere, Sanja ostvarila je niz zapaženih uloga u pozorištu, na filmu i televiziji, potvrđujući status jedne od najznačajnijih glumica svoje generacije. Osvojila je već nagrade kao što su "Nebojša Glogovac", Ljubinka Bobić" i "Mlađa i Branka Veselinović" koja se već dve godine više ne dodeljuje.

Sanja je dospela u centar pažnje javnosti nakon što je maestralno odigrala ulogu Goce, poslednje supruge čuvenog muzičara Tome Zdravkovića u filmu i seriji "Toma", čije emitovanje uskoro kreće na Kurir televiziji. Glumici je prvi na novom priznanju čestitao njen dugogodišnji izabranik, glumac i član Narodnog pozorišta u Beogradu Danilo Lončarević. Oboje su glumu diplomirali u klasi profesora Srđana Karanovića.

1/5 Vidi galeriju Sanja Marković i Danilo Lončarević Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Danilo i Sanja su u srećnoj vezi već deset godina, a upoznali su se, kako su domaći mediji pisali, još na fakultetu. Od tada jedno drugom su velika podrška, a pre izvesnog vremena su njih dvoje svoju vezu ozvaničili vereničkim zavetima.

- U maju smo otišli na kratak odmor u Ulcinj. Nisam ni sanjala da treba da se doteram. On je prethodno na plaži zakopao prsten, i dok smo ćaskali polako je razgrtao pesak, dok se nije pojavila kutijica. Кasnije mi je priznao da ga je kupio nekoliko meseci ranije, ali je čekao pravi trenutak da me zaprosi. Mislim da je prsten čuvao u kutiji od gitare, koju nikada ne otvaram. Samo prebrišem prašinu kad spremam stan - otkrila je Sanja za "Hello" kako je njena Danilo i romantičan.