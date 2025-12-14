Slušaj vest

Članovi ekipe koji su zajedno sa slavnom pevačicom Tejlor Svift radili na njenoj turneji poznatijoj pod nazivom Eras Tour rasplakali su se kada im je pevačica podelila bonus u iznosu od 197 miliona dolara, piše Daily Mail.

Muzička superzvezda (36) ispisala je istoriju nakon što je njena 21-mesečna turneja, koja je obuhvatila gotovo sve hitove iz njene karijere, ostvarila rekordne dve milijarde dolara prihoda od prodaje ulaznica. Turneja je uključivala 149 koncerata u 21 zemlji.

Poruka u koverti

Kao nagradu svom timu, Tejlor je navodno podelila više od 197 miliona dolara bonusa svima koji su učestvovali u turneji. Poznata je kao izuzetno velikodušna šefica, a trenutak u kom izvođačima i članovima ekipe deli ogromne bonuse, uz lične poruke, prikazan je u njenoj novoj Disney+dokumentarnoj seriji "Taylor Swift: The Eras Tour/The End of an Era".

Bonuse su dobili vozači kamiona, ketering tim, tehničari za instrumente, tim za prodaju i marketing, rasveta, tonci, produkcija i asistenti, stolari, plesači, bend, obezbeđenje, koreografi, pirotehničari, frizeri, šminkeri, kostimografi, fizioterapeuti i članovi video tima.

U jednoj sceni iz dokumentarca, član ekipe naglas čita ličnu poruku od Tejlor u kojoj otkriva iznos bonusa, koji je inače u seriji cenzurisan.

- Svi imate istu poruku u svojim kovertama i nadala sam se da ćete ih otvoriti zajedno. Pre nego što to uradite, samo želim da kažem da je ova etapa turneje bila teža od svega što sam ikada radila uživo. Vi ste to prihvatili s tolikim entuzijazmom, znatiželjom i izdržljivošću. Duh koji ste pokazali… Koliko ste dali ovoj publici, to se meni vraća svake večeri. Turneja je bila izuzetno uspešna zahvaljujući našem zajedničkom radu. Zato vas molim da pročitate poruku - rekla im je pevačica dok su oni svi stajali u krugu.

Čitajući karticu, član ekipe po imenu Kem kaže: „Dragi Kemi, putovali smo svetom baš kako smo planirali. Oduševili smo publiku, ali smo pritom propustili i vreme s porodicom. Moja potpuna zahvalnost ne dolazi iz banke, ali evo… [cenzurisano] dolara samo da kažem hvala. S ljubavlju, Tejlor.”

Svi iz ekipe zatim prekrivaju lica, a mnogi se rasplaču kada čuju iznos. Prema pisanju "The Suna", jedan plesač je navodno gotovo pao u nesvest kada je otvorio svoje pismo.

Foto: David Eulitt / Getty images / Profimedia

Takođe, pre dve godine je otkriveno kako je Tejlor svojim vozačima kamiona dala bonus od sto hiljada dolara, dok su tokom američkog dela turneje prevozili njenu opremu. Prema TMZ-u, bonuse im je podelila pre nastupa u Santa Klari u Kaliforniji. Tada je navedeno da je oko 50 vozača učestvovalo u američkom delu turneje, što znači da je ukupno ispisala čekove u vrednosti većoj od pet miliona dolara.

Ostvarena želja

Tejlor je nedavno priznala da je postojala jedna stvar koju je jednostavno morala da ima, a o kojoj je govorila 10. decembra u emisiji "The Late Show with Stephen Colbert"; i za to je iskoristila novac zarađen na turneji. Kako je rekla Stivenu, napokon je otkupila prava na svoje originalne snimke.

Tejlor Svift Foto: LXXVI / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Tako sam potrošila novac zarađen na Eras Touru. Moji obožavatelji su razlog zašto sam uspela da vratim svoju muziku - rekla je pevačica.

Tejlor, koja je u emisiji gostovala kako bi promovisala svoju Disney+ dokumentarnu seriju, dodala je da nikada ne bi upoznala svog verenika Trevisa Kelsija, niti uspela da vrati svoju muziku da nije bilo turneje.

Eras Tour trajao je gotovo dve godine, od 17. marta 2023. do 8. decembra 2024, ukupno 632 dana, i bio je iz profitabilan, s više od dve milijarde dolaraprihoda od prodaje ulaznica.

Tejlor i Trevis (36) upoznali su se u leto 2023, nakon što je NFL igrač bezuspešno pokušao da joj pokloni narukvicu na njenom koncertu u julu. Spomenuo je to u svom podkastu, što je dovelo do njihovog prvog sastanka u Njujorku početkom septembra 2023. godine.

Par je potvrdio vezu kada je Tejlor tog meseca došla na njegovu utakmicu Kansas City Chiefsa i sedela pored njegove majke, Done Kelsi. Verili su se u avgustu, nakon dve godine.

- Veriti se za ljubav svog života i vratiti svu svoju muziku – to su dve stvari koje se možda nikada ne bi dogodile. Nije bilo kao "ma to je samo pitanje vremena". Obe stvari su mogle da se nikada ne dogode i zato sam neizmerno zahvalna što su se ipak ostvarile - rekla je Tejlor Stivenu.

