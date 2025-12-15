Slušaj vest

Rob Rajner, poznat kao glumac, reditelj i producent, pronađen je mrtav sa svojom suprugom Mišel u njihovoj kući u Los Anđelesu u nedelju, saopštio je portparol porodice Rajner. Imao je 78 godina.

Detektivi iz Policijske uprave Los Anđelesa istražuju slučaj koji izgleda kao ubistvo.

"Pokušaćemo da razgovaramo sa svakim članom porodice kako bismo došli do činjenica ove istrage", rekao je zamenik šefa policije Los Anđelesa Alan Hamilton.

Rajner je postao poznat igrajući zeta Arčija i Edite Bunker u hit seriji 1970-ih "Svi u porodici", pre nego što je stvorio neverovatno raznovrsno i izuzetno uspešno opsežno delo, uključujući klasike poput "This Is Spinal Tap", "Ostani uz mene" i"Princeza nevesta".

Ostvario je i zapažene uloge u holivudskim blokbasterima "Vuk sa Vol strita" i "Besani u Sijetlu".

Potvrdio je svoj status kao vodeći reditelj filmovima kao što su "Kad je Hari sreo Sali", "Mizeri","Nekoliko dobrih ljudi", koji su mu doneli četiri nominacije za Oskara.

Rajner je rođen 1947. godine u Bronksu, Njujork, u porodici Estel i Karla Rajnera, pisca, glumca, reditelja i producenta, čiji su radovi obuhvatali "The Dick Van Dyke Show" i "The 2000 Year Old Man".

Rajner je rekao da mu je bilo izazovno izaći iz senke svog oca.

"Nisam osećao pritisak od svog oca, već sam osećao pritisak interno, jer je moj otac postigao toliko visok nivo uspeha da sam mislio: Ne znam da li ću ikada uspeti da prođem kroz to", rekao je za The Atlantic 2017. godine.

Ipak, uspeo je. Rajner je osvojio dve Eminagrade za ulogu Mikea Stivica, zeta koji se sukobljava sa svojim konzervativnim tastom u ovoj prelomnoj seriji, koja je često istraživala političke i društvene teme kroz komediju.

Iako je nastavio da glumi – imao je ulogu u četvrtoj sezoni serije "FX The Bear" ove godine – preselio se iza kamere 1980-ih, kao reditelj sa filmom "This Is Spinal Tap", muzičkom komedijom koja je praktično izumila mockumentar.

Rajner je pokazao izuzetnu svestranost. Posle svog prvog filma, adaptirao je priču Stivena Kinga o odrastanju "Stand by Me", a zatim režirao kultnu komediju "The Princess Bride". Dve godine kasnije, snimio je jedan od najvoljenijih romantičnih komedija, "When Harry Met Sally"…, koji je i dalje uzor u hemiji između glumaca.

Rajner je prošle godine rekao Krisu Volisu da je svoju buduću suprugu Mišel, fotografkinju, upoznao tokom snimanja tog filma, što je navelo da promeni originalni završetak i učini ga optimističnijim nego što je prvobitno planirao.

"Trebalo je da se dvoje ljudi sretnu nakon mnogo godina, razgovaraju i onda se razdvoje", rekao je.

Rajner je prethodno bio u braku sa Penijem Maršal, takođe poznatom glumicom i rediteljkom.

Nakon "When Harry Met Sally"…, Rajner je snimio još jednu adaptaciju Stivena Kinga, ovaj put znatno tamniju, "Misery", koja je donela Oskara Keti Bejts za njenu ulogu kao psihotične obožavateljke književnosti.

Drama iz 1992. godine "A Few Good Men" nije bila njegov najpoznatiji film, ali je verovatno bio najprepoznatljiviji, sa četiri nominacije za Oskara, uključujući njegovu prvu i jedinu nominaciju za najbolji film.

Poput svog lika iz "All in the Family", Rajner je bio strastveni pobornik progresivnih kandidata i ciljeva. Podržavao je demokrate na predsedničkim izborima, bio je advokat za besplatan predškolski obrazovni sistem i bio je ključni faktor u ukidanju zabrane brakova istog pola u Kaliforniji.

"Neverovatno sam ponosan što sam deo ovog", rekao je Rajner o svom angažmanu u borbi za brakove istog pola.

"Nisam mogao ni da zamislim da ću biti uključen u nešto tako istorijski značajno u svom životu".

"Rob je bio strastveni borac za decu i ljudska prava – od borbe protiv velike duvanske industrije do borbe za brakove istog pola i ulogu koju je imao u zagovaranju obrazovanja za najmlađe", rekli su Gavin Njusom i njegova partnerka Dženifer Sibel u izjavi.

Godine 2024, Rajner je producirao dokumentarac God and Country, koji se fokusirao na uspon hrišćanske nacionalističke ideologije.

"Imamo vrlo istaknute konzervativne hrišćanske lidere koji govore protiv hrišćanskih nacionalista jer smatraju da ovo podriva učenja Isusa", rekao je Rajner u intervjuu za CNN.

Kasnije je za CNN-ovu Kristijanu Amanpur rekao da su Sjedinjene Američke Države na "prekretnici između demokratije i autokratije". Postojala je samo jedna opcija za napred, smatrao je:

"Želimo da ljudi počnu da razgovaraju jedni s drugima", rekao je.

