Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu, a pronašla ih je njihova ćerka Romi, reklo je više izvora za magazin People.

Prema navodima izvora, Roba i Mišel ubio je njihov sin Nik.

Rob Rajner sa suprugom Mišel Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, DAVID SWANSON/EPA, Ron Sachs / POOL/Consolidated News Photos POOL

Pronađeni u nedelju

Pozivi u Vatrogasnu službu Los Anđelesa stigli su oko 15.30 časova u nedelju, 14. decembra. Kada su prvi spasioci stigli na adresu, zatekli su mrtvog muškarca i ženu — a žrtve su kasnije identifikovane kao Rob i Mišel.

Borba sa zavisnosti

Nik je u intervjuu za People iz 2016. godine govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću od droge, koja je u jednom periodu dovela do toga da ostane bez doma. Nik je rekao za People da su godine njegove zavisnosti poslužile kao osnova za poluautobiografski film Being Charlie, čiji je bio koautor.

Biografija

Rob Rajner bio je reditelj, producent i glumac koji je stekao slavu ulogom Majka u sitkomu Normana Lira All in the Family. Kao reditelj, potpisao je mnoge omiljene filmove, među kojima su This Is Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990) i A Few Good Men (1992).

Rob i Mišel upoznali su se kada je Rob režirao film When Harry Met Sally, a par se venčao 1989. godine i dobio troje dece.

(Kurir.rs/People)

