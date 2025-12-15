Slušaj vest

Mišel Singer Rajner, koja je u nedelju stradala u Los Anđelesu zajedno sa svojim suprugom, Robom Rajnerom, bila je uspešna producentkinja, glumica i fotografkinja i sarađivala je sa Rajnerom na mnogim njegovim najpoznatijim projektima.

Karijera

Mišel Singer Rajner započela je karijeru kao fotografkinja, radeći na video-igrama „MysteryDisc“ i trileru „Misery“, koji je Rajner režirao. Bavila se i glumom, pojavila se u prazničnom filmu Nore Efron „Mixed Nuts“, a producirala je i nekoliko Rajnerovih filmova, uključujući „Shock and Awe“ i „Spinal Tap II: The End Continues“, koji je objavljen ove godine.

U galeriji pogledajte fotografije Roba Rajnera sa suprugom Mišel:

1/6 Vidi galeriju Rob Rajner sa suprugom Mišel Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, DAVID SWANSON/EPA, Ron Sachs / POOL/Consolidated News Photos POOL

Singer Rajner bila je nominovana za nagradu Emi za dokumentarni film „Albert Brooks: Defending My Life“, koji je producirala, a koji je njen suprug režirao. Takođe je producirala dokumentarac „God & Country“, koji se bavi hrišćanskim nacionalizmom u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ljubav sa rediteljem i glumcem

Rajner i Singer Rajner upoznali su se na snimanju kultne romantične komedije „When Harry Met Sally“, a Rajner je rekao da je njihova romansa inspirisala dirljiv završetak filma. Hari i Sali su prvobitno trebalo da se raziđu, rekao je Rajner za CNN 2024. godine.

„Trebalo je da se njih dvoje vide posle mnogo godina, da razgovaraju i zatim odu svako na svoju stranu“, rekao je Rajner. U tom periodu, Rajner je godinama bio sam i nije bio siguran da li će ikada ponovo pronaći ljubav.

Rob Rajner Foto: Daniel Cole/AP

Međutim, potom je upoznao Mišel Rajner i promenio mišljenje. Upoznao ju je direktor fotografije Beri Zonenfeld, a Rajner se, kako je ispričao za New York Times, „odmah zaljubio“. Romantična komedija se umesto toga završava tako što Hari na dočeku Nove godine izjavljuje ljubav Sali, a njih dvoje se venčavaju.

Mišel i Rob Rajner venčali su se 1989. godine, iste godine kada je film izašao, i zajedno su dobili troje dece: Džejka, Nika i Romi. U intervjuu iz 2024. godine za Senior Planet, Rajner je zaslugu za njihov dugotrajan brak pripisao bliskom prijateljstvu.

„Odlično se slažemo i uživamo u međusobnom društvu“, rekao je.

Bili su zagovornici porodičnih vrednosti

Van holivudskog sveta, Rajnerovi su bili strastveni zagovornici bračne jednakosti i ranog razvoja dece, među ostalim društvenim pitanjima. Pomogli su u osnivanju Američke fondacije za jednaka prava, koja se borila protiv Predloga 8 (Prop 8), inicijative za zabranu istopolnih brakova u Kaliforniji.

Rob Rajner Foto: Andy Kropa/Invision

U razgovoru sa Stivenom Kolberom na Filmskom festivalu u Montklejru 2016. godine, Rajner je rekao da ga je Mišel Rajner podstakla na politički aktivizam.

„Mogu iskreno da kažem da sam veliki deo svog političkog angažmana dugujem upravo njoj“, rekao je, dodavši u šali: „Ona je moj Bunsenov gorionik koji pali vatru u meni.“

Brutalno ubistvo

Portparol porodice Raјner rekao јe kasno u nedelju da su Mišel i Rob Raјner preminuli, opisuјući gubitak kao "tragičan" i zamolivši za privatnost dok rođaci tuguјu.

Policiјa Los Anđelesa saopštila јe da јe primila priјavu o mrtvim osobama u kući Roba Raјnera, poznatog holivudskog reditelja, glumca i producenta koјi, pored broјnih nagrada i legendarne filmografiјe, a ima i nominaciјu za Oskara. Portparol porodice je potvrdio da su u pitanju Rejner i njegova supruga Mišel. Policija sumnja na ubistvo i ne želi više ništa da otkrije po tom pitanju, ali je odmah zatražila nalog za pretres porodične kuće.

Sumnja se da ih je ubio sin

Prema navodima izvora magazina People, Roba i Mišel ubio je njihov sin Nik, a pronašla ih je njihova ćerka Romi. Kako je dalje navedeno, Nik Rajner imao je problema sa narkoticima o čemu je govorio i u intervjuu za People 2016. godine, a kada je istakao da je zbog droge došao do toga da ostane bez doma.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor