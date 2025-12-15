Slušaj vest

Svet filma oprašta se od reditelja i glumca Roba Rajnera i njegove supruge Mišel, koji su u nedelju, 14. decembra, pronađeni mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Brojne holivudske zvezde i kolege izrazile su tugu na društvenim mrežama, oplakujući gubitak reditelja filmova poput "Kad je Hari sreo Sali" i njegove supruge.

Kolege i prijatelji opraštaju se od Roba i supruge

Kolega reditelj Pol Fig objavio je zajedničku fotografiju s Rajnerom snimljenu na Comic-Conu. "Jedna od mojih najdražih fotografija. Rob je bio moj pravi heroj. Pravi vizionarski titan i divna, divna osoba. Nikad se ne zna da li je prikladno objavljivati tokom nečeg ovako tragičnog. Ali samo želim da svet zna ono što mnogi od nas u industriji znaju. Rob je bio najbolji."

Glumac Džoš Gad, koji je s Rajnerom sarađivao na više projekata, podelio je emotivnu poruku na Instagramu. "Bio je jedan od najvećih reditelja našeg vremena. Bio je prijatelj. Bio je jednostavno predivna osoba. Rob Rajner i njegova supruga Mišel bili su dve najljubaznije i najbrižnije duše koje možete da zamislite. Toliko mu je bilo stalo do onih koji nisu imali glasa. Ne mogu da izrazim koliko ovo boli. Volim vas, Rob i Mišel. Hvala vam na svemu što ste nam dali."

Glumac Pol Volter Hauzer prisetio se susreta s rediteljem u dugačkoj objavi. "Nekoliko dobrih ljudi je razlog zašto sam postao glumac, a Robova filmografija iza kamere je razlog zašto sam želeo da režiram i još uvek želim", napisao je.

Foto: Printscreen/ Instagram

"Mrzim što Roba i njegove supruge više nema na ovom svetu, ali su i te kako uticali na mene i bezbroj drugih dok su bili ovde… Muka mi je u želucu. Vraćam se na set. Držim ga blizu dok radim posao koji me inspirisao da radim", dodaje glumac.

Holivud u suzama

Glumica Virdžinija Madsen podelila je svoju tugu na Instagramu: "Užasna vest iz Brentvuda. Bog neka je s onima koji ih vole. Hvala ti, Rob, što si nam dao toliko radosti koju pamtimo. Život i talenat uvek na 11."

Redatelj Džo Raso na X-u je poručio: "Ne mogu da podnesem istinu da je otišao jedan od najvećih filmaša koji su ikada živeli. Izgubili smo jednog od retkih dobrih ljudi. RIP, Rob Rajner."

Elajdža Vud je napisao: "Užasnut sam vešću o smrti Roba Rajnera i njegove divne supruge Mišel. Puno ljubavi njihovoj deci i porodici." O’Ši Džekson mlađi je dodao: "Počivajte u miru Rob i Mišel Rajner. Nestvarno."

Kompozitor Ber Makriri odao je počast njegovom radu: "Užasnut sam i ožalošćen tragičnim gubitkom jednog od najvećih reditelja kinematografije. Ne mogu ni da počnem da nabrajam filmove koje je ovaj čovek snimio, a koji su uticali na mene tokom mog života. Svi ih znamo. Legenda. Pravi genije. Počivaj u miru, Rob Rajner."

Pirs Morgan je poručio: "Užasno. Kakva strašna porodična tragedija." Glumica Trejsi Toms zaključila je: "Ovo je više od užasnog i tužnog. Kakav dubok gubitak."

(Kurir.rs/ Index.hr)

