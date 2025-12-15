Slušaj vest

Jedan od najuticajnijih stvaralaca američke filmske industrije, Rob Rajner, i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u elitnom delu Los Anđelesa, naselju Brentvud. Policija je potvrdila da se okolnosti njihove smrti istražuju kao sumnja na ubistvo, a istraga je u toku.

Vest o njihovoj smrti potvrdio je portparol porodice Rajner u nedelju uveče, naglasivši da su članovi porodice skrhani gubitkom.

„Sa dubokom tugom obaveštavamo javnost o tragičnoj smrti Mišel i Roba Rajnera. Ova iznenadna tragedija ostavila nas je bez reči i molimo za privatnost u ovom izuzetno teškom periodu“, navedeno je u saopštenju.

Tela slavnog reditelja i njegove supruge pronađena su u porodičnoj kući u Čedborn aveniji, a policija Los Anđelesa navela je da nije bilo znakova nasilnog ulaska. Prema informacijama iz istrage, na telima su uočene povrede koje ukazuju na ubod nožem, što je dodatno produbilo sumnju da je reč o nasilnoj smrti.

Zamenik načelnika LAPD-a, Alan Hamilton, istakao je da je istraga u ranoj fazi i da policija prikuplja dokaze pre nego što preduzme dalje korake.

„Trenutno ne tragamo ni za jednom osobom kao osumnjičenim. Istraga će biti sprovedena temeljno, unutar i izvan objekta“, rekao je Hamilton, dodavši da će brojni članovi porodice biti saslušani.

Vatrogasna služba Los Anđelesa primila je poziv za medicinsku intervenciju oko 15.30 časova, a po dolasku u kuću pronađena su tela Roba i Mišel Rajner.

Policija blokirala naselje, reagovali zvaničnici

U večernjim satima, imanje porodice Rajner bilo je pod opsadom policije, dok je žuta traka zatvorila Čedborn aveniju za javnost. Policijska vozila nalazila su se na oba kraja ulice, dok je helikopter nadletao oblast.

Gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas izrazila je duboku tugu zbog smrti slavnog reditelja i njegove supruge, ističući da je Rajner ostavio neizbrisiv trag u američkoj kulturi i društvu. Slično su se oglasili i guverner Kalifornije Gevin Njusom i njegova supruga, naglašavajući Rajnerovu empatiju i društveni angažman.

