Rob Rajner i Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u naselju Brentvud u Los Anđelesu. Prema navodima vlasti, tragična smrt bračnog para okarakterisana je kao očigledno ubistvo. Čim je vest o njihovoj smrti dospela u javnost, ceo Holivud je bio zatečen. Šokantna smrt Roba i Mišel potresla je čitavu američku filmsku industriju, budući da je Rob bio jedan od najvećih filmskih stvaralaca i scenarista u istoriji. Prema prvim izveštajima, vlasti od samog početka tretiraju njihovu smrt kao očigledno ubistvo.

U galeriji pogledajte fotografije Roba i Mišel Rajner:

Rob Rajner sa suprugom Mišel Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, DAVID SWANSON/EPA, Ron Sachs / POOL/Consolidated News Photos POOL

Ko je Nik Rajner, sin za kog se sumnja da je počinio zločin?

Dok javnost još nije ni obradila vest o šokantnoj smrti Roba Rajnera i Mišel Singer, pojedini mediji su doveli u vezu njihovog drugog sina, Nika Rajnera, sa ubistvom roditelja, što je duboko potreslo mnoge. Tokom istrage, TMZ je izvestio da su tela Roba i Mišel pronađena sa „posekotinama koje su u skladu sa povredama nožem“. Prema izveštaju magazina People, njihov drugi sin, Nik Rajner, navodno je osoba koja je ubila svoje roditelje. Ova ozbiljna optužba protiv Nika brzo se proširila internetom i dala potpuno novu dimenziju smrti ovog poznatog para.

Nakon što je Nik Rajner doveden u vezu sa smrću svojih roditelja, Roba Rajnera i Mišel Singer, u javnosti su ponovo isplivali detalji o njegovoj dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću od droge. Nik je, prema navodima, bio zavisan od heroina i boravio je u čak 18 različitih centara za odvikavanje. Zbog zavisnosti se suočavao i sa beskućništvom, kao i sa ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja.

Nik Rajner, sin Roba Rajnera
Nik Rajner, sin Roba i Mišel Rajner Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Rob Rajner je ostavio bogatstvo od 200 miliona dolara za svoje četvoro dece

Rob Rajner iza sebe nije ostavio samo bogato filmsko nasleđe, već i ogromno bogatstvo namenjeno svojoj deci. Prema više izveštaja, Rob je navodno ostavio imovinu vrednu oko 200 miliona američkih dolara svojoj četvoro dece. Slavni scenarista ima četvoro dece: Trejsi Rajner, Džejka Rajnera, Nika Rajnera i Romi Rajner. Tokom braka sa svojom prvom suprugom, Peni Maršal, Rob je usvojio devojčicu kojoj su dali ime Trejsi Rajner.

Trejsi Rajner, ćerka Roba Rajnera
Trejsi Rajner, ćerka Roba Rajnera Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Rob Rajner i Peni Maršal venčali su se 1971. godine i razveli 1981. godine, nakon čega se Rob oženio Mišel. Zajedno su dobili troje dece: Džejka Rajnera, Nika Rajnera i Romi Rajner. Kada je reč o profesijama njihove dece, Trejsi je poznata američka glumica, Džejk je pevač, Nik je glumac i pisac, dok je Romi izvođačica.

Rob Rajner sa decom i suprugom
Rob Rajner sa decom i suprugom Foto: Todd Williamson/JanuaryImages / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pronađeni izbodeni u stanu

Za one koji nisu upoznati, 14. decembra 2025. godine, oko 15.30 časova po lokalnom vremenu, Vatrogasna služba Los Anđelesa (LAPD) primila je hitan medicinski poziv iz Rajnerove kuće u Brentvudu. Kada su prvi spasioci stigli na lice mesta, zatekli su dve preminule osobe u kući, za koje je kasnije potvrđeno da su 78-godišnji Rob Rajner i 68-godišnja Mišel Singer. Prema navodima policije, i Rob i Mišel imali su povrede koje odgovaraju ubodima nožem. LAPD je odmah pokrenuo istragu ubistva u okviru odeljenja za razbojništva i ubistva.

Govoreći o dosadašnjoj proceni policije, zvaničnici se uzdržavaju od konkretnih i javnih izjava jer je istraga još u toku. Detektivi nastavljaju da prikupljaju dokaze i ispituju potencijalne svedoke i tragove povezane sa šokantnom smrću Roba Rajnera i Mišel Singer. Zvaničan uzrok smrti još uvek nije objavljen, jer se rezultati obdukcije i dalje očekuju.

(Kurir.rs/Bollywood)

Rob Rajner
Rob Reiner Rob Rajner
Rob Rajner sa suprugom Mišel
Rob Rajner Mišel Rajner

