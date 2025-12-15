Slušaj vest

Svet je zanemeo nakon vesti da su Rob Rajner (78), legendarni holivudski reditelj i glumac, i njegova supruga Mišel Singer Rajner (68) pronađeni mrtvi u svom domu u Los Anđelesu 14. decembra. I dok se javnost oprašta od jednog od najvažnijih filmskih stvaralaca svog vremena, iza tragičnog kraja ostaje priča koja je decenijama simbolizovala veru u ljubav — i koja je zauvek promenila tok jedne filmske klasike.

Njihova romansa nije trajala samo 35 godina, već je ostavila dubok trag u istoriji filma, oblikujući završetak jedne od najvoljenijih romantičnih komedija svih vremena.

Kreativna kriza i izgubljena vera u ljubav

Sve je počelo 1989. godine, na snimanju filma „Kad je Hari sreo Sali“. Rob Rajner je tada prolazio kroz lični i emotivni prelomni period. Iza sebe je imao desetogodišnji brak sa glumicom Peni Maršal, a zatim deceniju samoće tokom koje je, kako je sam priznao, izgubio veru u srećne ljubavne završetke.

Zbog tog unutrašnjeg stanja, originalni scenario filma predviđao je da se Hari i Sali — uprkos snažnoj povezanosti — na kraju raziđu.

Scena iz filma Kad je Hari sreo Sali Foto: Columbia Pictures Collection / Everett / Profimedia

„Bio sam deset godina u braku i deset godina samac. Nisam mogao da zamislim kako bih ikada ponovo delio život sa nekim“, govorio je Rajner u intervjuima. „Zato je prvobitna ideja bila da se Hari i Sali ne završe zajedno.“

Susret koji je promenio sve

A onda je, gotovo filmski, na setu upoznao Mišel Singer, fotografkinju čije je prisustvo u njegov život unelo ono što mu je nedostajalo — nadu. Njihov susret bio je trenutni preokret. Nova ljubav probudila je u Rajneru osećaj da srećni krajevi ipak postoje, ne samo na filmu, već i u stvarnom životu.

Scena iz filma Kad je Hari sreo Sali Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

„Tokom snimanja sam upoznao ženu koja će postati moja supruga — i tada sam promenio kraj filma“, priznao je kasnije.

Zahvaljujući toj odluci, „Kad je Hari sreo Sali“ dobio je optimističan završetak koji je decenijama kasnije postao neodvojiv deo filmske istorije — i nezamisliv u bilo kojoj drugoj verziji.

Brak, porodica i zajednički život

Njihova veza razvijala se brzo i snažno. Venčali su se iste godine kada je film premijerno prikazan, 1989, započevši brak koji je trajao više od tri decenije. Zajedno su dobili troje dece — sinove Džejka i Nika, kao i ćerku Romi, dok je Rob Rajner usvojio i Trejsi, ćerku iz prethodnog braka Peni Maršal.

Rob Rajner sa suprugom Mišel Rajner i decom Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Porodica Rajner često je zajedno viđana na crvenim tepisima, ostavljajući utisak bliskosti i stabilnosti. Rob je otvoreno govorio da mu je Mišel pomogla da „sazri“, pokaže šta je u životu zaista važno i donese ravnotežu koju ranije nije imao.

Partnerstvo u životu, aktivizmu i filmu

Rob i Mišel nisu bili samo supružnici, već i istinski saveznici u svakom smislu. Zajedno su se posvetili humanitarnom radu, osnovavši fondaciju „I Am Your Child“, posvećenu ranom razvoju dece, kao i organizaciju The Reiner Foundation, kroz koju su se borili za prava porodica i dece.

Rob Rajner sa decom i suprugom Foto: Todd Williamson/JanuaryImages / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Bili su i snažni zagovornici LGBTQ+ prava, ne odvajajući lične vrednosti od javnog delovanja.

Njihovo partnerstvo preslikalo se i na filmsku industriju — Mišel Singer Rajner radila je kao producentkinja na nekoliko projekata koje je Rob režirao, uključujući film „Šok i strahopoštovanje“, kao i njegov poslednji projekat „Spinal Tap II: The End Continues“.

