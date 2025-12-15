Slušaj vest

Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu, a pronašla ih je njihova ćerka Romi. Vest o njihovoj smrti podstakla je radoznalost javnosti i u vezi sa Robovom bivšom suprugom, Peni Maršal.

Ko je Peni Maršal?

Peni Maršal rođena je 15. oktobra 1943. godine u Njujorku. Bila je jedna od najvoljenijih glumica, komičarki i rediteljki u Holivudu. Takođe je bila prva žena koja je ostvarila dosledan komercijalni uspeh kao filmska rediteljka.

Peni je rođena od Mardžori Ajrin Maršal, koja je bila učiteljica plesa i autor industrijskih filmova. Njen prvi nastup bio je upravo sa majčinom plesnom grupom, „The Marshallettes“. Kada je reč o obrazovanju, pohađala je Univerzitet u Novom Meksiku, ali studije nije završila, jer je nakon samo dve godine napustila fakultet kako bi se udala za tadašnjeg supruga, Majkla Henrija. Par je dobio ćerku po imenu Trejsi, koju danas mnogi poznaju kao glumicu Trejsi Rajner. Ovaj brak nije dugo potrajao, te su se ubrzo razveli.

Nakon razvoda 1967. godine, Peni se preselila u Holivud, gde je njen brat Geri već radio kao scenarista i producent komedija. Zahvaljujući njegovom nagovoru, Peni je počela da pohađa časove glume i kasnije se priključila filmskoj industriji. Prvu malu ulogu dobila je upravo od Gerija, u filmu „How Sweet It Is!“ iz 1968. godine. Nakon toga, veliki proboj usledio je dve godine kasnije, 1971, kada joj je brat dao manju ulogu u seriji „The Odd Couple“. Upravo tu je upoznala svog drugog supruga, Roba Rajnera. Venčali su se 1971. godine, a glumac i reditelj usvojio je njenu ćerku Trejsi iz prethodnog braka. Njihov brak trajao je oko deceniju, sve dok se nisu razveli i krenuli svako svojim putem 1981. godine.

Ovog puta, Peni nije dozvolila da brak sa Robom i kasniji razvod utiču na njenu karijeru, koja je tada tek uzimala maha. U dve godine nakon braka, nastupala je u „The Bob Newwood Show“. Godine 1975. pojavila se kao gost zajedno sa Sindi Vilijams u televizijskoj seriji „Happy Days“. To ju je potom dovelo do uloge u spin-of seriji „Laverne and Shirley“ 1976. godine. U ovoj humorističkoj seriji, koja se bavila životom dve žene iz radničke klase, Peni je igrala lik Laverne, koja je radila u pivari u Milvokiju, u saveznoj državi Viskonsin, tokom 1950-ih. Serija je postala veliki hit i uspešno se emitovala sve do 1983. godine.

Rediteljski debi Peni Maršal

Pet godina nakon razvoda od Roba, Peni je ostvarila svoj rediteljski debi filmom „Jumpin’ Jack Flash“ iz 1986. godine. Dve godine kasnije usledio je film „Big“ (1988), koji je postigao veliki uspeh i kod kritike i kod publike. Film govori o avanturama dvanaestogodišnjaka čija se želja da odraste ostvaruje. Objavljivanje ovog filma predstavljalo je prekretnicu u njenoj karijeri, jer je to bio prvi film u režiji žene koji je zaradio više od 100 miliona američkih dolara na blagajnama bioskopa. Njen sledeći film, „Awakenings“, izašao je 1990. godine i bio je zasnovan na istoimenoj knjizi Olivera Saksa. Među njenim kasnijim filmovima su i „A League of Their Own“ (1992), „Renaissance Man“ (1994) i „The Preacher’s Wife“ (1996).

Smrt Peni Maršal

Nakon izuzetno uspešne karijere, njeni fanovi su ostali tužni kada je preminula 17. decembra 2018. godine, u 75. godini. Prema rečima njene portparolke, Mišel Bege, uzrok smrti bile su komplikacije izazvane dijabetesom. Ipak, vredi napomenuti da u njenom umrlici piše da je srčana slabost navedena kao glavni uzrok smrti. U to vreme, Rob se oglasio i na mreži X (ranije Tviter), gde je izrazio svoju tugu i divljenje prema Peni, napisavši:

„Tako mi je žao zbog Peni. Voleo sam Peni. Odrastao sam uz nju. Rođena je sa velikim darom. Rođena je sa smislom za humor i instinktom kako da ga koristi. Bio sam veoma srećan što sam živeo sa njom i njenim smislom za humor. Nedostajaće mi.“

Ubistvo Roba Rajnera i supruge Mišel

Za one koji nisu upoznati, 14. decembra 2025. godine, oko 15.30 časova po lokalnom vremenu, Vatrogasna služba Los Anđelesa (LAPD) primila je hitan medicinski poziv iz Rajnerove kuće u Brentvudu. Kada su prvi spasioci stigli na lice mesta, zatekli su dve preminule osobe u kući, za koje je kasnije potvrđeno da su 78-godišnji Rob Rajner i 68-godišnja Mišel Singer. Prema navodima policije, i Rob i Mišel imali su povrede koje odgovaraju ubodima nožem. LAPD je odmah pokrenuo istragu ubistva u okviru odeljenja za razbojništva i ubistva.

Govoreći o dosadašnjoj proceni policije, zvaničnici se uzdržavaju od konkretnih i javnih izjava jer je istraga još u toku, dok mediji pišu da ga ih je navodno ubio njihov sin Nik, za kojeg je poznato da je imao problema sa narkoticima. Njihova tela pronašla je ćerka. Detektivi nastavljaju da prikupljaju dokaze i ispituju potencijalne svedoke i tragove povezane sa šokantnom smrću Roba Rajnera i Mišel Singer. Zvaničan uzrok smrti još uvek nije objavljen, jer se rezultati obdukcije i dalje očekuju.

