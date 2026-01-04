Slušaj vest

U iskrenom intervjuu za magazin Vog Brazil, Nara Baptista je podelila nežne i romantične detalje odnosa u koji, kako kaže, ni sama u početku nije znala da će se tako duboko upustiti. Njihova priča počela je u leto 2023. godine, u francuskom letovalištu Bijaric.

Već na prvom sastanku, priznaje Nara, sve je delovalo drugačije.

"Na našem prvom sastanku otišli smo na večeru i od samog početka sve je bilo posebno", ispričala je manekenka.

Kako su razgovarali, brzo su shvatili da dele snažnu povezanost sa Brazilom, njegovom kulturom i muzikom. Veče se spontano nastavilo kada je Vensan Kasel predložio da odu na žurku kod njegovih prijatelja. Nara je pristala, ne sluteći da će upravo ta noć promeniti njen život.

1/8 Vidi galeriju Vensan i Nara Foto: LOIC VENANCE / AFP / Profimedia, AG News / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Posle te žurke sam se definitivno zaljubila u Vensana. Bilo mi je važno to što je želeo da me upozna sa svojim prijateljima", rekla je ona.

Muzika koja je te večeri svirala, afrobit, regeton i brazilski ritmovi, stvorila je posebnu atmosferu. Plesali su satima, potpuno izgubljeni u trenutku, kao da se poznaju mnogo duže nego što je to zaista bio slučaj.

"Proveli smo celu noć plešući, kao da se znamo godinama. Tada sam prvi put osetila da se naše energije savršeno poklapaju", priznala je Nara.

Brz razvoj veze

Od tog trenutka, Kasel i Baptista gotovo da se nisu razdvajali. Njihovu romansu prvi su zabeležili paparaci u oktobru 2023. godine, na čuvenoj plaži Arpoador u Rio de Žaneiru. Uprkos razlici od gotovo tri decenije, među njima su se jasno videli bliskost, strast i sklad.

U novembru iste godine Nara je na društvenim mrežama Vensana javno nazvala "ljubavlju mog života", a u januaru 2024. par je zvanično debitovao kao par na Nedelji muške mode u Parizu. Fotografije na kojima poziraju zagrljeni ispred Ajfelove kule obišle su svet.

Vensan i Nara Foto: Christophe Petit Tesson / PA Images / Profimedia

Samo godinu dana kasnije, u septembru 2024, stigla je još jedna velika vest. Par je objavio da očekuje dete. Njihova ljubav krunisana je 7. januara 2025. godine, kada se rodio sin Kaetano.

Za Naru je to bilo prvo majčinstvo, dok je za Vensana ovo četvrto dete, ali prvi sin nakon tri ćerke iz prethodnih brakova.

Majčinstvo

Iako je dolazak sina dodatno učvrstio njihovu vezu, Nara ne krije da joj period nakon porođaja nije bio lak. Otvoreno je govorila o postporođajnoj depresiji, ali i o tome koliko joj je značila podrška porodice. Posebno joj je pomogao povratak u Brazil, gde je pronašla mir i snagu.

"Želim da moj sin ima duboku vezu sa Brazilom. Da ne bude Brazilac samo po krvi, već i po načinu života", rekla je ona u intervjuu.

Danas Nara i Vensan otvoreno dele trenutke porodične sreće na društvenim mrežama. Njeni pratioci sa posebnom pažnjom posmatraju i odnos koji je izgradila sa Vensanovim starijim ćerkama. Nedavno su svi zajedno bili na odmoru, a fotografije sa putovanja objavila je upravo Nara.

"Šta mi više treba? Znam da je život lep. Znam da sam zadovoljna", napisala je uz jednu od objava.

Komentatori često ističu da Nara deluje toplo, pristupačno i porodično, naročito u poređenju sa Vensanovim prethodnim partnerkama. A dok par uživa u svakodnevnim trenucima, javnost ne prestaje da se pita da li je sledeći korak i zvanično venčanje.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Stiven Sigal gleda nekretnine u Vrnjačkoj Banji: