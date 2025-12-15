Slušaj vest

Policija je u nedelju uveče zvanično saopštila da su tela muškarca starog 78 godina i žene stare 68 godina, pronađena u luksuznoj vili u Brentvudu, pripadala Robu Rajneru i njegovoj supruzi Mišel Rajner. Reč je o imanju procenjene vrednosti 13.5 miliona dolara. Prema informacijama iz policijskih izvora, na telima su uočene ubodne rane nanete nožem.

Ćerka pronašla tela u porodičnoj kući

Stravičan prizor u porodičnoj rezidenciji sa šest spavaćih soba zatekla je njihova ćerka Romi Rajner, koja živi u kući preko puta. O tome je prvi izvestio magazin People.

U galeriji pogledajte fotografije Roba i Mišel Rajner:

1/6 Vidi galeriju Rob Rajner sa suprugom Mišel Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, DAVID SWANSON/EPA, Ron Sachs / POOL/Consolidated News Photos POOL

Porodica se oglasila saopštenjem

Portparol porodice Rajner potvrdio je smrt bračnog para i u ime porodice uputio kratku poruku javnosti:

"Sa dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Slomljeni smo zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost u ovom nezamislivo teškom trenutku".

Reakcije iz komšiluka i Holivuda

Jedan od komšija rekao je za ABC7 da su Leri Dejvid i Bili Kristal, koji je glumio u Rajnerovom kultnom filmu „Kad je Hari sreo Sali“, u odvojenim posetama dolazili do kuće u kojoj se dogodila tragedija. Prema njegovim rečima, Kristal je "izgledao kao da će zaplakati" pre nego što je napustio mesto događaja.

Vlasništvo nad vilom

Rob Rajner sa decom i suprugom Foto: Todd Williamson/JanuaryImages / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema podacima iz vlasničkih knjiga do kojih je došao Daily Mail, Rob i Mišel Rajner bili su zvanični vlasnici kuće u kojoj su živeli i u kojoj su pronađena njihova tela.

Istraga u ranoj fazi

Na konferenciji za novinare, zamenik načelnika policije Los Anđelesa Alan Hamilton izjavio je da osumnjičeni za ubistvo još uvek nije identifikovan. Kako je naveo, do sada niko nije ispitan u svojstvu osumnjičenog niti se bilo ko nalazi u pritvoru.

„Pokušaćemo da razgovaramo sa svakim članom porodice s kojim možemo kako bismo došli do činjenica u ovoj istrazi“, rekao je Hamilton.

Dodao je da se tela i dalje nalaze u kući, jer policija čeka sudski nalog za ponovni ulazak i nastavak detaljne istrage, nakon što je procenjeno da više ne postoji neposredna opasnost.

U galeriji pogledajte prve fotografije sa mesta zločina:

1/8 Vidi galeriju Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj. Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

Takođe, prema navodima stranih medija, sumnja se da je njihov sin Nik počinio zločin, a poznato je i da je ranije imao problema sa narkoticima zbog čega je svojevremeno završio kao beskućnik.

Mesto zločina netaknuto

Hamilton je naglasio da je kuća ostala u potpuno istom stanju kao u trenutku kada su policajci prvi put stigli i zatekli tela. Policija Los Anđelesa (LAPD) za sada nije želela zvanično da imenuje žrtve, navodeći da će tu informaciju objaviti Okružni mrtvozornik okruga Los Anđeles.

Dolazak hitnih službi

Bolničari Vatrogasne službe Los Anđelesa (LAFD) upućeni su na adresu u Ulici Čedborn u 15.38 časova. Nekoliko minuta nakon dolaska, pripadnici LAFD-a obavestili su policiju LAPD-a i zatražili njihovo prisustvo zbog "istrage smrti u ambulantnim okolnostima".

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor