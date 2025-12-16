Slušaj vest

Holivud je potresla šokantna vest o smrti legendarnog glumca i reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner. Par je u nedelju, 14. decembra, pronađen mrtav u svom domu u Los Anđelesu, a policija njihov slučaj istražuje kao ubistvo. Kako navode američki mediji, tela je pronašla njihova ćerka Romi, a za zločin je navodno osumnjičen njihov sin Nik, koji se godinama borio sa zavisnošću.

Iako zvanične potvrde još nema, izvori upućeni u istragu tvrde da je za smrt odgovoran sin para, Nik Rajner. Porodica je u međuvremenu objavila saopštenje: "S dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Mišel i Roba Rajnera. Slomljeni smo ovim iznenadnim gubitkom i molimo za privatnost tokom ovog neverovatno teškog vremena."

U svetlu ove tragedije, u javnosti se ponovo pojavio intervju koji je Nik dao 2016. godine, u kom je otvoreno govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću od droge, brojnim odlascima na rehabilitaciju i periodu kada je zbog odbijanja lečenja završio kao beskućnik.

Dug i težak put

Nik je u intervjuu otkrio da je prvi put poslat na rehabilitaciju oko svog 15. rođendana, čime je započeo dugotrajan i mukotrpan ciklus lečenja. Do svoje 22. godine prošao je kroz čak 17 različitih ustanova, a ta iskustva su kasnije poslužila kao inspiracija za poluautobiografski film "Being Charlie", na kom je radio sa svojim ocem, koji je film i režirao.

"To nije moj život", rekao je tada Nik o filmu, "ali bio sam na mnogim od tih mesta, tako da sam imao mnogo tih priča."

"Ako sam to želeo da učinim na svoj način..."

Jedno od najtežih poglavlja u njegovoj borbi sa zavisnošću, kako je ispričao, usledilo je nakon što je odbio da se vrati na rehabilitaciju.

"Ako sam to želeo da učinim na svoj način i nisam hteo da idem na programe koje su predlagali, onda sam morao da budem beskućnik", objasnio je. Ta odluka ga je odvela u višemesečnu nestabilnost i život na ulici u nekoliko američkih saveznih država.

Nik Rajner, sin Roba Rajnera

"Bio sam beskućnik u Mejnu. Bio sam beskućnik u Nju Džerziju. Bio sam beskućnik u Teksasu", prisetio se. "Noći sam provodio na ulici. Nedelje sam provodio na ulici. Nije bilo zabavno." Vreme na ulici, seleći se iz skloništa u sklonište i spavajući na otvorenom, bila je potpuna suprotnost njegovom odrastanju u jednoj od najpoznatijih holivudskih porodica.

"To me je napravilo onim što sam sada"

Uprkos svim teškoćama, Nik je istakao kako ga je to iskustvo na kraju oblikovalo.

"To me je napravilo onim što sam sada, morao sam da se nosim s tim stvarima", rekao je. "Upoznao sam tamo neverovatno sjajne ljude, potpuno van mog elementa." Priznao je da je i povratak kući nakon tog perioda bio izazovan na svoj način.

Trejsi Rajner, ćerka Roba Rajnera

"Sada sam kod kuće jako dugo i nekako sam se ponovo prilagodio životu u Los Anđelesu i boravku s porodicom", rekao je. "Ali bilo je mnogo mračnih godina."

"Mogao sam da umrem"

Osvrćući se na taj period, Nik nije umanjivao opasnosti s kojima se suočavao. "Kad sam bio napolju, mogao sam da umrem", rekao je. "Sve je sreća. Baciš kocku i nadaš se da ćeš uspeti."

U vreme intervjua, nakon izlaska filma "Being Charlie" 2015. godine, Nik je naglasio da mu je glavni prioritet ostati trezan kako se nikada više ne bi vratio na ulicu.

