Rejčel Karpani, poznata po ulogama u serijama "Home and Away" i popularnoj australijskoj TV seriji "McLeod’s Daughters", preminula je početkom decembra. Njenu iznenadnu smrt potvrdili su roditelji 45-godišnje glumice u emotivnoj objavi na društvenim mrežama.

"Sa velikom tugom Toni i Gejl Karpani obaveštavaju javnost da je njihova prelepa ćerka, voljena australijska glumica Rejčel Karpani, neočekivano, ali mirno preminula nakon duge borbe sa hroničnom bolešću", navodi se u saopštenju.

Rejčel je preminula 7. decembra, u ranim jutarnjim satima. Njena porodica saopštila je da će sahrana biti isključivo u krugu porodice.

"Porodica moli za privatnost u ovom izuzetno teškom trenutku i neće davati dalje izjave", zaključuje se u saopštenju.

Rejčel Karpani je najpoznatija po ulozi Džodi Fauntin u hit-seriji s početka 2000-ih godina "McLeod’s Daughters". U seriji je igrala od 2001. do 2009. godine, a za svoje glumačko ostvarenje dobila je dve nominacije za nagradu Logi. Nagrade Logi predstavljaju godišnja australijska priznanja za televiziju, kojima se slave domaće TV serije i televizijske ličnosti.

