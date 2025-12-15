Slušaj vest

Nik Rajner trenutno je na ispitivanju u Odeljenju za razbojništva i ubistva Policije Los Anđelesa, nakon smrti njegovih roditelja, Roba Rajnera i Mišel Rajner. Više izvora bliskih porodici izjavilo je za magazin People da je Nik ubio svoje roditelje.

Prema navodima policije, do sada nije izvršeno nijedno hapšenje i niko se ne nalazi u pritvoru. Više izvora potvrdilo je za People da je Nik ubio Roba i Mišel u njihovom domu u Los Anđelesu, ali policija za sada nije potvrdila ove tvrdnje. Roba i Mišel u nedelju, 14. decembra, pronašla je njihova ćerka Romi Rajner, navode izvori za People.

Šok u Holivudu zbog smrti Roba Rajnera

Javnost je u nedelju ostala zatečena vešću da su slavni holivudski reditelj i glumac Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Autor nekih od najvoljenijih filmova u istoriji kinematografije, poput „The Princess Bride“, „When Harry Met Sally...“, „Stand by Me“, „This Is Spinal Tap“ i „A Few Good Men“, pronađen je zajedno sa suprugom u teškom stanju. Prema informacijama policije i izvorima bliskim istrazi, smrt para se dovodi u vezu sa višestrukim ubodima nožem.

Sumnje pale na sina

Iako u prvim satima nakon otkrića nije bilo zvanično imenovanih osumnjičenih, pojedini inostrani mediji preneli su navode da se sa zločinom povezuje njihov srednji sin, Nik Rajner. Njegovo ime je ranije bilo u javnosti zbog dugogodišnje borbe sa zavisnošću od narkotika, što je dodatno podstaklo spekulacije.

Nik Rajner, sin Roba Rajnera

Nik Rajner i film „Being Charlie“

Nik Rajner se, poput svog oca, okušao u filmskoj industriji. Poslednji projekat na kojem je radio bio je film „Being Charlie“ iz 2016. godine, koji se bavi životom mladog zavisnika i iskustvom života na ulici. Scenario filma delimično je zasnovan na Nikovim ličnim iskustvima, dok je režiju potpisao njegov otac, Rob Rajner.

Nik je još kao tinejdžer, oko 15. godine, prvi put završio u ustanovi za lečenje zavisnosti, a tokom godina je, prema sopstvenim rečima, čak 17 puta prolazio kroz rehabilitaciju. Govoreći o filmu, isticao je: "To nije moj život. Bio sam u mnogim takvim ustanovama, pa sam imao i mnogo sličnih priča".

Godine provedene na ulici

Jedan od motiva koji se u filmu kratko dotiče jeste beskućništvo, ali je Nik u stvarnosti to iskustvo prošao znatno dublje i teže. O periodima bez krova nad glavom govorio je otvoreno: „Bio sam beskućnik u Mejnu. Bio sam beskućnik u Nju Džerziju. Bio sam beskućnik u Teksasu“.

U galeriji pogledajte fotografije Roba i Mišel Rajner:

Rob Rajner sa suprugom Mišel

Kako je opisivao, život na ulici značio je preživljavanje iz dana u dan: „Spavao sam na ulici. Provodio sam nedelje na ulici. Nije bilo nimalo lako“.

Izbor bez alternative

Prema Nikovim rečima, beskućništvo je usledilo nakon što je odbio povratak na rehabilitaciju.

„Ako sam želeo da radim po svom i da ne idem u programe koje su mi predlagali, onda sam morao da budem beskućnik“, objašnjavao je.

Ipak, iako izuzetno teško, to iskustvo smatra prelomnim u svom životu. Kako je isticao, upravo su ti trenuci doprineli njegovom ličnom sazrevanju: „To me je oblikovalo i učinilo osobom kakva sam danas, jer sam morao da se nosim sa svim tim“.

Povratak porodici i borba sa prošlošću

Tokom tog perioda, Nik je, kako je govorio, upoznao ljude potpuno drugačije od onih iz sveta u kojem je odrastao. Nakon godina tame, uspeo je da se vrati kući i ponovo navikne na život u Los Anđelesu i blizinu porodice.

U galeriji pogledajte prve fotografije sa lica mesta:

Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj.

„Sada sam već dugo kod kuće i ponovo sam se navikao na život u Los Anđelesu i blizinu porodice. Ali iza mene su godine mraka“, rekao je.

Od izlaska iz poslednje rehabilitacione ustanove sa 19 godina, Nik je, prema sopstvenim tvrdnjama, nastojao da ostane „čist“ kako se nikada više ne bi vratio na ulicu. U intervjuu za People opisao je koliko je taj period bio rizičan:

„Dok sam bio tamo, mogao sam da umrem. Sve je stvar sreće. Baciš kocku i nadaš se da ćeš preživeti“.

Pitanja bez odgovora

Nakon što su se pojavile tvrdnje da se upravo Nik dovodi u vezu sa smrću svojih roditelja, u javnosti se otvorilo pitanje da li se ponovo vratio starim navikama ili je u pitanju niz okolnosti koje tek treba da budu rasvetljene tokom istrage.

