U knjizi "The Way We Are", Pol Burel, dugogodišnji batler i blizak prijatelj princeze Dajane, izneo je niz detalja iz njenog privatnog života koji su godinama ostali u senci javnosti.

Iako je princeza najčešće povezivana sa filmskim producentom Dodijem al Fajedom, sa kojim je tragično nastradala u Parizu, Burel tvrdi da je njena istinska emotivna veza bila sa britanskim kardiohirurgom Hasnetom Kanom.

Ljubav daleko od očiju javnosti

Prema Burelovim rečima, odnos između princeze Dajane i doktora Kana bio je dugotrajan i dubok, ali je vođen daleko od reflektora. On ističe da su mediji i javnost često imali pogrešnu sliku o njenom emotivnom životu, dok je on, kao neko ko joj je bio veoma blizak, svedočio drugačijoj stvarnosti.

Knjiga tako nudi ličnu perspektivu čoveka koji je godinama bio deo njenog svakodnevnog života i kojem je princeza verovala, pružajući čitaocima intimniji pogled na njenu ličnost i odluke.

Sudbonosni susret u bolnici

Burel je u razgovoru za ABC ispričao kako je došlo do njihovog prvog susreta. Prema njegovim rečima, princeza Dajana je upoznala Hasneta Kana nakon jedne posete prijatelju u londonskoj bolnici Rojal Brompton.

"Vrata lifta su se zatvarala i neko ih je zaustavio, kao u filmu. Tada je ugledala Kana i rekla da je on "taj", naveo je Burel.

Tragična ironija sudbine

Burel je ukazao i na tragičnu okolnost da je upravo kardiohirurg, sa kojim je princeza bila emotivno povezana, teoretski mogao da joj pomogne nakon saobraćajne nesreće u Parizu - da se u tom trenutku nalazio bliže mestu tragedije. Kako je naveo, nekoliko dana posle nesreće doktor Kan je kontaktirao Burela, očajan i potresen, tvrdeći da je mogao da operiše princezu i da je spase, jer je uzrok njene smrti bilo pucanje aorte.

Misterije koje i dalje traju

I decenijama kasnije, okolnosti smrti princeze Dajane i ostalih putnika u automobilu ostaju predmet brojnih spekulacija. Dok jedni odgovornost pripisuju agresivnom progonu paparaca, drugi ističu činjenicu da je vozač Pol bio pod dejstvom alkohola.

Svi ovi elementi doprinose trajnoj misteriji oko tragedije koja se dogodila u Parizu i koja, ni posle toliko godina, ne prestaje da intrigira javnost širom sveta.

