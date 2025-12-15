Slušaj vest

Glumac Ben Aflek retko privlači pažnju u javnosti, trudeći se da čak i kada se pojavljuje, bude neprimetan. On često odlazi na događaje u koje su uključena njegova deca, a jedan takav desio se baš u petak uveče.

On se našao na istom mestu sa dve bivše partnerke, Dženifer Lopez i Dženifer Garner, na školskoj predstavi u Los Anđelesu. Budući da znamo da je Džej Lo ostala u super odnosima s Benovom decom ova situacija mnoge nije iznenadila.

Ono što je trebalo da bude sasvim obično veče brzo je privuklo pažnju, pa su prisutni pomno posmatrali reakciju nekadašnjih partnera.

Aflek je u pozorište stigao zajedno sa Garner i njihovim trinaestogodišnjim sinom Semjuelom, dok je Lopez došla odvojeno, u pratnji majke Gvadalupe i dugogodišnjeg menadžera Benija Medine.

Iako su svi bili tu kako bi podržali decu, prisutni su primetili jasnu distancu među odraslima. Izvan sale nije bilo vidljivog kontakta niti komunikacije između Afleka i Lopezove. Jasno je da se ovog puta Džej Lo držala uzdržano, jer je tu bila Garnerova.

Ta distanca, međutim, nije važila za decu. Semjuel je kasnije viđen kako razgovara i smeje se sa Lopezovom, što je još jednom potvrdilo bliskost koju je ona zadržala sa Aflekovom decom i nakon završetka njihovog braka.

Na samoj predstavi učestvovala su deca iz obe porodice, uključujući Eme, jedno od sedamnaestogodišnjih blizanaca koje Lopez ima sa Markom Entonijem s kojim je susret bio neizbežan.

Sve je proteklo bez ikakve drame, ali prizor je govorio sam za sebe. Aflek je bio potpuno posvećen sinu, Garner je ostala uz njega, dok je Lopez pre ulaska u salu razgovarala sa drugim roditeljima i decom. Atmosfera je bila pristojna, suzdržana i očigledno promišljena i napeta. U nekom trenutku se napetost toliko osećala da su svi mislili da će planuti.

Da podsetimo, Aflek i Garnerova su se venčali 2005. godine, a razveli deset godina kasnije. Ipak, njihov odnos se vremenom razvio u stabilno roditeljsko partnerstvo koje traje i danas.

Dženifer Lopez i Ben Aflek zajedno na premijeri filma Kiss of the Spider Woman Foto: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

Garner je bila uz Afleka tokom njegovih najtežih perioda, a bivši supružnici su uvek stavljali decu na prvo mesto, često se zajedno pojavljujući na školskim i porodičnim događajima.

Aflekovo pomirenje sa Lopez 2021. godine otvorilo je poglavlje koje je bilo zatvoreno gotovo dve decenije. Venčali su se 2022. i spojili porodice, delujući kao jedinstven tim, sve dok se 2024. godine nisu pojavili navodi da žive odvojeno.

Lopez je kasnije tog leta podnela zahtev za razvod, a brak je zvanično okončan početkom 2025. godine. Uprkos raskidu, oboje su javno isticali međusobno poštovanje.

Ranije ove godine Aflek je Lopez opisao kao "spektakularnu" i "sjajnu prema deci", dodavši da sa njima ima "odličan, trajan odnos", te da je reč o "izuzetnoj osobi velikog integriteta koju obožavam i na kojoj sam zahvalan".

Dženifer Garner i Ben Aflek imaju troje dece Foto: David Tonnessen / Pacific coast news / Profimedia

Lopez je, sa druge strane, otvoreno govorila o svom stavu nakon razvoda:

- Da budem u vezi me ne definiše. Ne mogu tražiti sreću u drugim ljudima. Sreća mora da dolazi iz mene same - rekla je.

Iako ova cela situacija deluje konfuzno i teško oni su pokazali da su na visini zadatka, stavili su decu na prvo mesto i nisu dozvolili da njihovi međusobni, narušeni odnosi isplivaju u prvi plan.

