Holivud je u šoku nakon vesti o tragičnoj smrti Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner. Par je pronađen mrtav u svom domu u Los Anđelesu u nedelju, 14. decembra, a policija istražuje smrt kao moguće ubistvo, izveštava TMZ.

Zvanični uzrok smrti još nije objavljen, ali TMZ citira izvore koji potvrđuju da je par zadobio povrede „u skladu sa ubodnim ranama“. Policija je takođe saopštila da nije bilo nasilnog ulaska u kuću i da se njihov sin Nik Rajner trenutno ispituje. Mediji bruje da je Nik ubio svoje roditelje, ali policija još nije objavila nikakve informacije.

Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj. Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MARIO TAMA / Getty images / Profimedia

Poslednji nastup sa porodicom

Jedan od poslednjih javnih nastupa poznatog reditelja dodatno je privukao pažnju javnosti od tragedije. Prema podacima Profimedia banke, Rajner je prisustvovao premijeri filma „Spinalna tapka II: Kraj se nastavlja“ u Egipatskom pozorištu u Holivudu 9. septembra 2025. Rajner se pojavio na crvenom tepihu sa suprugom Mišel, ćerkom Romi, koja će ga kasnije pronaći mrtvog, i sinom Nikom.

Rob Rajner sa suprugom Mišel Rajner i decom Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Na događaju je bio sav nasmejan, ćaskao je sa fanovima i slavio projekat vezan za jedno od njegovih najpoznatijih dela, koje mnogi pamte kao jedan od njegovih poslednjih javnih trenutaka.

Sin se godinama borio sa zavisnošću

Nik Rajner, drugi sin Roba i Mišel, otvoreno je govorio u prošlosti o svojim problemima sa zavisnošću koji su počeli u tinejdžerskim godinama. Prema časopisu Parade, prvi put je ušao u rehabilitaciju oko svog 15. rođendana, a do 2016. godine imao je više od desetak boravaka u raznim centrima za rehabilitaciju.

Nik Rajner, sin Roba Rajnera Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Bio sam beskućnik u Mejnu, Nju Džerziju, Teksasu. Provodio sam noći na ulicama, provodio sam nedelje na ulicama. Nije bilo zabavno“, prisetio se Nik časopisu People 2016. godine.

Rekao je da je njegov život na ulici rezultat njegove odluke da ne pohađa programe rehabilitacije koji su mu ponuđeni.

„Ako sam želeo da idem svojim putem i da ne pohađam programe koje su mu preporučili, morao sam da budem beskućnik“, objasnio je Nik.

