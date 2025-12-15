Slušaj vest

Pevačica i glumica Dženifer Lopez (56) obeležila je 80. rođendan svoje majke, Gvadalupe Rodrigez, raskošnom zabavom u Las Vegasu, okupivši porodicu i bliske prijatelje.

Dženifer je na svom Instagram profilu podelila niz fotografija sa ovog značajnog događaja, omogućivši fanovima da zavire u glamuroznu atmosferu večeri.

Proslava u hotelu Beladžio

Rođendanska zabava održana je u čuvenom hotelu Beladžio, koji se nalazi na glavnoj gradskoj promenadi u Las Vegasu. Među zvanicama su bile i Dženiferine sestre - Lesli (59) i Linda (54), koje se retko pojavljuju u javnosti, kao i njeni 17-godišnji blizanci Maks i Ema.

Na jednoj od objavljenih fotografija, Dženifer pozira sa sestrama koje su za ovu priliku odabrale elegantne crne odevne kombinacije. Uz slavljenicu, glavna zvezda večeri bila je upravo Dženifer, koja je zablistala u beloj haljini.

Detinjstvo u Bronksu i porodične veze

Dženifer je odrasla u njujorškoj četvrti Bronks zajedno sa sestrama, a u intervjuu iz 2020. godine s toplinom se prisetila svog detinjstva i odnosa sa majkom.

"Bila je mlada mama. Udala se sa 20, a moju sestru rodila sa 21. Praktično smo odrastale zajedno, bilo je to kao da živite sa tinejdžerkom", rekla je tada Dženifer, koja je srednje dete u porodici.

U galeriji pogledajte provokativne fotografije Dženifer Lopez:

1/4 Vidi galeriju Dženifer Lopez u provokativnom izdanju Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Njena starija sestra Lesli radi kao profesorka muzike, dok je mlađa sestra Linda višestruko nagrađivana novinarka.

Najemotivniji trenuci večeri

Vrhunac proslave bio je trenutak kada je slavljenici Gvadalupe doneta impresivna troslojna torta prekrivena plavom glazurom, sa velikim roze brojem "80". Na vrhu torte nalazila se figurica plesačice, u skladu sa temom Las Vegasa, a slavljenica nije krila iznenađenje i oduševljenje.

Kasnije tokom večeri, Dženifer se presvukla u sjajnu zlatnu haljinu i popela na binu kako bi majci otpevala pesmu. Plesni podijum bio je ukrašen personalizovanim natpisom „Lupe 80“, dok su atmosferu dodatno upotpunile profesionalne plesačice svojim nastupom. U jednom posebno dirljivom trenutku, Dženiferini blizanci održali su kratke govore u čast svoje bake.

Emotivna poruka posvećena majci

Dženifer je na Instagramu podelila i emotivnu poruku upućenu majci:

Dženifer Lopez, Gvadalupe Rodrigez Foto: Avalon / Avalon / Profimedia

"Srećan rođendan, mama. 80 godina mlada! Ti si srce naše porodice, moja najveća učiteljica i večni primer snage, gracioznosti i bezuslovne ljubavi. Sve što jesam, jesam zbog tebe… tvojih žrtava, tvoje vere, tvog humora i načina na koji voliš tako duboko. Hvala ti što si uvek verovala u mene, podržavala me i podsećala me ko sam. Blagoslovena sam što sam tvoja ćerka i volim te više nego što reči mogu da opišu. Nazdravimo za 80 godina lepote, otpornosti i ljubavi, i za još mnogo zajedničkih trenutaka", poručila je Lopez.

Majčina podrška i ponos

Gvadalupe Rodrigez oduvek je bila snažna podrška svojoj ćerki. Nedavno je, na premijeri filma "Kiss of the Spider Woman", govorila o tome koliko je ponosna na Dženiferina dostignuća:

Dženifer Lopez, Gvadalupe Rodrigez Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

"Toliko sam ponosna na nju. Bog mi je dao predivnu ćerku. Nadam se da će dobiti priznanje koje zaslužuje, jer je toliko godina naporno radila."

Govoreći o pohvalama kritike i spekulacijama o Oskaru za Dženiferinu ulogu, Gvadalupe je uz osmeh dodala:

"Šta vam je trebalo toliko dugo? Moja ćerka radi u ovoj industriji više od 30 godina i više nego zaslužuje da osvoji Oskara ili makar da bude nominovana."

Pogledajte video: Dženifer Lopez čestitala ocu rođendan