Najstarija ćerka Bijonse, trinaestogodišnja Blu Ajvi, pojavila se u javnosti na košarkaškoj utakmici između Los Anđeles Lejkersa i San Antonio Sparsa, kojoj je prisustvovala u društvu svog oca, Džej Zija.

Mnogi su primetili koliko je Blu Ajvi porasla i koliko se promenila u poslednje vreme.

Nova frizura dodatno je naglasila njenu sličnost sa majkom. kosa joj je bila ravna i tamna, sa svetlijim krajevima, dok je izgled upotpunila modernom, izraženom šminkom, uključujući smeđu olovku za usne, što je retkost za tako mlade godine, ali je nosila sa puno samopouzdanja.

Kada je reč o stajlingu, ćerka svetske muzičke zvezde kombinovala je komade brendova Diesel i Balenciaga. Nosila je oversajz kožnu jaknu, široke farmerke sa džepovima i crnu majicu sa upečatljivim printom, čime je postigla urbani, ali vrlo promišljen izgled.

Posebnu pažnju privukle su njene patike, za koje se veruje da su inspirisane kultnim modelima Isabel Marant, koji su obeležili modnu scenu sredinom dvehiljaditih.

Nije isključeno da je Blu Ajvi ovaj par "pozajmila“ iz garderobera svoje majke, koja je u to vreme bila veliki ljubitelj tog brenda i ovog prepoznatljivog stila.

Podsetimo, Blu Ajvi se već neko vreme aktivno bavi plesom i nekoliko puta smo imali priliku da je vidimo na majčinim nastupima tokom njenih turneja.

Više puta se pojavljivala i na velikoj sceni, gde je pokazala izuzetnu sigurnost i talenat, a zanimljivo je da su kostime za nju, kao i za Bijonse, kreirali ukrajinski dizajneri. Sve to dodatno potvrđuje da Blu Ajvi već sada gradi sopstveni identitet, ali uz snažan modni i umetnički pečat porodice iz koje dolazi.

