Holivudski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Policija je u nedelju uveče potvrdila da tela 78-godišnjeg muškarca i 68-godišnje žene pripadaju Rajneru i njegovoj supruzi. Prema policijskim izvorima, na telima bračnog para uočene su povrede koje ukazuju na ubode nožem.

Par je pronašla njihova ćerka Romi Rajner, a izvori su za strane medije naveli da se njihov sin Nik Rajner dovodi u vezu sa ubistvom. Povodom ove tragične situacije prva se oglasila Robova ćerka iz prvog braka, koju je usvojio dok je bio u braku sa Peni Maršal, Trejsi Rajner.

"Dolazim iz najbolje porodice na svetu. Ne znam šta da kažem. U šoku sam", kratko je izjavila za NBC News, prenosi ShowBuzz.

Rob Rajner i Peni Maršal bili su u braku od 1971. do 1981. godine. Njihov brak trajao je oko deceniju, sve dok se nisu razveli i krenuli svako svojim putem 1981. godine.

Smrt Peni Maršal

Nakon izuzetno uspešne karijere, njeni fanovi su ostali tužni kada je preminula 17. decembra 2018. godine, u 75. godini. Prema rečima njene portparolke, Mišel Bege, uzrok smrti bile su komplikacije izazvane dijabetesom. Ipak, vredi napomenuti da u njenom umrlici piše da je srčana slabost navedena kao glavni uzrok smrti. U to vreme, Rob se oglasio i na mreži X (ranije Tviter), gde je izrazio svoju tugu i divljenje prema Peni, napisavši:

„Tako mi je žao zbog Peni. Voleo sam Peni. Odrastao sam uz nju. Rođena je sa velikim darom. Rođena je sa smislom za humor i instinktom kako da ga koristi. Bio sam veoma srećan što sam živeo sa njom i njenim smislom za humor. Nedostajaće mi.“

Ubistvo Roba Rajnera i supruge Mišel

Za one koji nisu upoznati, 14. decembra 2025. godine, oko 15.30 časova po lokalnom vremenu, Vatrogasna služba Los Anđelesa (LAPD) primila je hitan medicinski poziv iz Rajnerove kuće u Brentvudu. Kada su prvi spasioci stigli na lice mesta, zatekli su dve preminule osobe u kući, za koje je kasnije potvrđeno da su 78-godišnji Rob Rajner i 68-godišnja Mišel Singer. Prema navodima policije, i Rob i Mišel imali su povrede koje odgovaraju ubodima nožem. LAPD je odmah pokrenuo istragu ubistva u okviru odeljenja za razbojništva i ubistva.

Govoreći o dosadašnjoj proceni policije, zvaničnici se uzdržavaju od konkretnih i javnih izjava jer je istraga još u toku, dok mediji pišu da ga ih je navodno ubio njihov sin Nik, za kojeg je poznato da je imao problema sa narkoticima. Njihova tela pronašla je ćerka. Detektivi nastavljaju da prikupljaju dokaze i ispituju potencijalne svedoke i tragove povezane sa šokantnom smrću Roba Rajnera i Mišel Singer. Zvaničan uzrok smrti još uvek nije objavljen, jer se rezultati obdukcije i dalje očekuju.

